Hamarosan itthon is elindul a Google Play Pass szolgáltatás

Októberben Magyarországon is elérhetővé válik a Play Pass, a Google Play Áruház előfizetéses szolgáltatása, amivel a konkurens Apple Arcade-hez hasonlóan több száz alkalmazáshoz és játékhoz férhetnek hozzá az előfizetők az Androidot futtató különböző mobileszközeiken.

A havonta bővülő gyűjteményben olyan ismert címek is helyet kaptak, mint a Monument Valley, a Terraria és a Star Wars: Knights of the Old Republic, a LIMBO, a This War of Mine, a Sonic the Hedgehog vagy épp a Marvel Pinball, de olyan hasznos alkalmazások is megtalálhatók benne, mint a Photo Studio Pro.

A Play Pass elméletileg már október első hetében megjelenik az itthoni androidos eszközöken, és az egyhónapos próbaidőszakot követően 1890 forintos havidíjért cserébe használható a szolgáltatás, illetve adott az éves előfizetés lehetősége is, 11 499 forintért. A Google Play Családi könyvtárhoz és a YouTube Musichoz hasonlóan a Play Pass előfizetés megosztható öt családtaggal is, akik külön-külön hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz, így a tagok letöltései nem befolyásolják egymás felhasználói élményét.

Amint a Play Pass elérhetővé válik, el is indítható a próbaverzió, amit a Play Store Áruház balé felső menüjében kell keresni. A cikkünk írásának pillanatában ugyan még nem látható a lehetőség, így az érdeklődőknek érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy már aktiválódott-e a szolgáltatás.