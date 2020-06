Milyen egy sokoldalú laptop? (x)

A Huawei két új notebookja bebizonyítja, hogy nem kell különféle felhasználási módokra más és más szempontok alapján választani: a stílus, az erő és a hordozhatóság járhat kéz a kézben.

Laptopból sokféle van a piacon, és amikor választani kell közülük, általában különböző szempontokat veszünk figyelembe attól függően, hogy mire szeretnénk használni. Ha játékra, komoly szoftverek futtatására készülünk, akkor erős gépre van szükségünk, cserébe azonban sokszor robosztus és nehézkes modelleket találunk. Az utazáshoz vékony és könnyű modell a legjobb választás, hosszú akkuidővel, de itt általában a méretért fel kell áldoznunk a teljesítményt. Szórakozásra, filmnézéshez pedig nagy felbontású, színgazdag kijelzőt keresünk, ami sokszor a gépek szélességét növeli. A címben feltett kérdésre azonban a Huawei tökéletes megoldást kínál az új MateBook D 15 és MateBook 13 modellekkel, amelyek mindhárom felhasználás mód esetén helyt tudnak állni.

MateBook D 15 – sokoldalú kompakt társ

Ahogy a modell nevéből is sejthető, itt egy 15,6 hüvelykes képátlóval rendelkező laptopról van szó, ám aki ebből máris arra következtet, hogy ez egy széles, körülményesen hordozható laptop, tévedni fog. A FullView kijelző körül olyan vékonyak a kávák, hogy a 1080p felbontású IPS panel a notebook felületének 87 százalékát lefedi. A 178 fokban nyitható megoldás ráadásul arra is kiváló, hogy sokféle környezetben és testhelyzetben használhassuk kényelmesen.

A multimédiás felhasználást és a kellemes méretet tehát kipipálhatjuk, de mi a helyzet a hardverigényes alkalmazások futtatásával? Ez sem lesz probléma, hiszen a D 15 az AMD Ryzen 5 és Ryzen 7 processzoraival érhető el, amelyek közül előbbi AMD Radeon Vega 8 grafikus vezérlője és a 8 GB DDR4 memória társaságában elegendő erőforrást kínálnak még a komolyabb szoftverek számára is. Tárhelyként választhatunk a leggyorsabb, tisztán SSD-t, amellyel az erőt is bizonyítottuk, de mi a helyzet az utazással?

A hordozhatóságot többek között a már említett méretbeli megoldások garantálják, de fontos az is, hogy a töltést is gyorsan megoldhassuk. A 65 W teljesítményű töltő egy átalakító segítségével nem csak az akku gyors felfrissítésében segít, de abban is, hogy ha túlhevül a gép, ideiglenesen leállítsa a töltést. A komolyabb erőpróbák alatti melegedést az is visszafogja, hogy a Shark Fin Fan ventilátorok jóval hatékonyabban pörgetik a levegőt a gépházban, ráadásul mindezt a hardverek terhelésének függvényében dinamikusan kezelik.

MateBook 13 – a pehelysúlyú mindenes

A 13 hüvelykes kijelzővel szerelt Huawei MateBook még könnyebben hordozható, hiszen 1,3 kilós tömegét szinte meg sem érezzük, ráadásul a 14,3 milliméter vékony eszközt a táskánk legvékonyabb zsebébe is becsúsztathatjuk. Szélességét szintén a kifejezetten vékony kávák használata fogja vissza, a FullView kijelző a laptop felületének 88 százalékát foglalja el.

Felmerülhet a kérdés, hogy egy ekkora kijelző nem lesz-e túl kicsi? Amint meglátjuk azonban a 13 hüvelyken a 2K felbontást, ez nem lesz kérdés többé, hiszen még a legkényelmetlenebb vonatülésben, vagy a repülőn is elférünk úgy a kis eszközzel, hogy eközben mozis élményben lehet részünk, amit a 100%-os sRGB színtartomány is fokoz, így ugyanis teljesen valósághű színekben jelennek meg a filmek, játékok vagy grafikai szoftverek. Ha pedig az érintős panellel szerelt változatot választjuk, a kompakt méret ellenére még sokrétűbben kezelhetővé válik a MateBook 13.

Erőben persze itt sincs hiány: a 13 hüvelykes modelleket az Intel 10. generációs Core i5 és i7 processzorai hajtják, és az utóbbi NVIDIA GeForce MX250 grafikus vezérlője képessé teszi őket akár arra is, hogy méretüket meghazudtoló módon játékra, vagy akár videószerkesztésre is használjuk.

Ne feledkezzünk meg az utazásról sem, amelyet nem csak az ultrakompakt kialakítás tesz kényelmessé, hanem az is, hogy a 41,7 Wh kapacitású akkumulátorral akár a teljes munkaidőnél is többet tölthetünk konnektoroktól távol – full HD videónézésre például egy feltöltés után akár 11,6 órán át is igénybe vehetjük akkus üzemmódban. Ha pedig végül külső áramforrás után kell néznünk, a 65 Wattos töltővel mindössze 15 perc alatt 2,3 órányi munkára tehetjük újra képessé a laptopot. A töltőről leválasztható az USB-C kábel, így azt egyben adatátvitelre is használhatjuk, és a töltő egyes telefonokkal is kompatibilis a Huawei SuperCharge funkciónak köszönhetően.

A méret teszi tehát a jó laptopot? Vagy csak a nyers erő? Esetleg a hosszú akkuidő a legfontosabb egy notebook esetében? A Huawei MateBookok új modelljei esetében nem kell egyik tulajdonságot a másik rovására kiválasztanunk. Ráadásul a magyar bevezetést akciók is támogatják, így a kiválasztott partnereknél a MateBook 13 notebookokhoz Sleeve tok és Huawei Watch GT okosóra jár, míg a Windows 10 Home verziójával ellátott MateBook D 15-ök mellé ajándék hátizsák, egér és Huawei Band 4 okoskarkötő is kerül a csomagba.