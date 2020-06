A magyarok már a járvány előtt is magányosak voltak

A zsarolóvírusok a kórházi rendszerekbe is bejuthatnak

A Kaspersky megbízásából készült friss tanulmányból kiderül, hogy a magyarok több mint fele (52%), akik a világjárvány során magányosnak érezték magukat, valójában kevésbé magányosnak, vagy éppen ugyanúgy érezték magukat, mint a járvány előtt.

A társadalmi távolságtartás idején a technológia segítségével maradtak kapcsolatban a szeretteikkel, ezáltal pedig kevésbé érezték magukat egyedül ebben a nehéz időszakban. Ahogy az emberek egyre inkább arra kényszerültek, hogy otthon töltsék idejük jelentős részét a társadalmi távolságtartás jegyében, úgy növekedett meg a technológiától való függőségük. A vizsgált netezők közel háromnegyede (68%) állította, hogy a technológiának köszönhetően tudott kapcsolatban maradni a távol élő barátaival és családtagjaival. A válaszadók 58%-a, akik arról számoltak be, állandóan magányosnak érzik magukat, szeretnék jobban ismerni és használni a technológiát, ugyanakkor a megkérdezettek 29%-a egyetért azzal, hogy sokkal egyszerűbben boldogul a technológia területén, mint a koronavírus-járvány előtt.

Kathleen Saxton, pszichoterapeuta, a Psyched alapítója úgy véli, hogy bár a technológia segíti az embereket a világjárvány idején,

mégis a magány a legnagyobb járvány, amely sokáig fennmarad a jelenlegi válság után is.

„Noha az utóbbi néhány évben néha elvakított minket a rengeteg lehetőség, amelyet a technológia kínál, azt biztosan állíthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban különösen hálásak voltunk ezekért a lehetőségekért. Annak ellenére, hogy a technológia soha nem helyettesítheti az emberi kapcsolatokat, valamilyen módon segített megküzdeni azzal a magánnyal, amellyel mindenkinek szembe kellett néznie ezekben a viharos időkben. Lehet, hogy jönnek a robotok – de talán pozitív ajándékokat hordoznak.”

A fiatalok érzik leginkább

Talán meglepő az is, hogy a korcsoportok között a Z és Y generáció bizonyult a leginkább magányosnak. Az eredmények azt mutatták, hogy ezeknek a fiataloknak a 64%-a legalább egyszer magányosnak érezte magát 2020 áprilisában vagy májusában, szemben a baby boomer generációval, akikre ez csak 38%-ban volt jellemző

Bár a technológia egyértelműen hasznosnak bizonyul, nem mindenki rendelkezik olyan technológiai hozzáértéssel, mint szeretne. A magyarok több mint fele (58%), akik azt állítják, hogy mindig magányosak, vágynak arra, hogy magabiztosabban használják a technológiát, mivel ez segítené őket a magánnyal való megküzdésben.

„Nem hiszem, hogy láttunk volna példát arra, hogy ilyen rövid alatt tömegesen kezdjenek el az emberek technológiát használni. A technológia általában fokozatosan szövődik be az életünkbe, de a jelenlegi helyzet arra kényszerítette az embereket, akik korábban féltek a technológiától, hogy használják azt. Néhány szolgáltatás, például a videohívás vagy az online bevásárlás, amelyet alkalmanként használtak, most elengedhetetlenné vált. Bár nagyszerű hír, hogy azok, akik korábban féltek bizonyos technológiáktól és elutasították azokat, most már részesülnek az előnyökben, de fontos szem előtt tartani, hogy az emberek tudatossága és hozzáállása az online kockázatokhoz jóval elmarad a technológiák használatának megértésétől” – nyilatkozta David Emm, a Kaspersky biztonsági kutatója.

„Szerencsések vagyunk, hogy ebben az időszakban kapcsolatban tudunk maradni online, és valószínűleg továbbra is fennmaradnak ezek a szokások, még ha a fennmaradó társadalmi távolságtartásra vonatkozó intézkedések meg is szűnnek. Fontos, hogy a kezdetektől kezdve biztonságos online szokásokat hozzunk létre, hogy és megbizonyosodjunk arról, hogy nem esünk a kiberbűnözés áldozatává, amikor ilyen mértékben függünk a technológia használatától.”

(Kiemelt kép: GettyImages)