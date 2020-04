Zsarolóvírussal támadták meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet

Zsarolóvírus-támadás érte péntek reggel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Neptun-rendszerét, számolt be róla az egyetem Kommunikáció és Média Intézete a Facebookon. A tájékoztatás szerint mivel az újraindítás időigényes folyamat, szombat délnél korábbra nem várható a rendszer visszaállása, amint sikerül, tájékoztatják róla a felhasználókat.

A szakdolgozatok feltöltésének határidejét ezért meghosszabbították, ma éjfél helyett április 27-ig lehet feltölteni a dokumentumokat.

Az intézmény abban bízik, hogy legkésőbb hétfő reggelre helyreáll minden Neptun-funkció. Magával a támadással kapcsolatban több információt nem közölt az egyetem.

A ransomware-ekről, azaz zsarolóvírusokról mi is rengeteget írtunk korábban. A köztudatba akkor kerültek be, amikor 2017-ben kórházakat, városokat bénítottak meg a kiberbűnözők ilyen vírusokkal. A zsarolóvírus lényege, hogy zárolja a számítógépen található dokumentumokat, így az áldozat nem tudja használni az eszközt, nem fér hozzá fájljaihoz. A kiberbűnöző a feloldásért cserébe váltságdíjat követel, jellemzően bitcoinban. Sajnos egyre könnyebben hozzá lehet férni már a késztermékként kínált kártevőkhöz, amik nem igényelnek bármilyen tudást, és arra sincs szükség, hogy aki felhasználja, tisztában legyen azzal, mit is csinál.

