Csapjon le ingyen az Assassin’s Creed Syndicate-re

Készüljön: február 20-től egyetlen fillér kifizetése nélkül zsákolható be a 2015-ös Assassin's Creed Syndicate PC-s verziója az Epic Games Store-ban.

A Valve álta üzemeltetett Steam legnagyobb riválisának számító Epic Games Store digitális játékáruház már jó ideje ingyen kínált játékokkal igyekszik magához csalogatni a felhasználókat, és ezúttal egy kifejezetten erős címmel várják a felhasználókat. Február 20-tól ingyen kínálják az eredetileg 2015-ben piacra dobott Assassin’s Creed: Syndicate PC-s verzióját. Ez ugyan messze nem a legjobb rész a sorozatban, de így, hogy egyetlen fillért sem kell fizetni érte, érdemes rá lecsapni, főleg akkor, ha eddig kimaradt volna a játékélmények közül. A sztori helyszín ezúttal London, a 19. század végén, az egyik csavar pedig az a játékmenetben, hogy ezúttal két főhős, Jacob és Evie Frye irányítására van lehetőség.

Ahhoz, hogy a miénk lehessen a játék, csak egy Epic Games Store regisztráció szükséges, majd ki kell várni február 20. érkezését, és a főoldalon rányomni a nagy kék free gombra a program képe alatt. Ezt követően a Syndicate hozzáadódik a játéklistánkhoz, így a jövőben bármikor letölthető és játszható lesz.

Ha pedig már ott vagyunk az oldalon, akkor érdemes rányomni a többi ingyen kínált játékra is. Jelenleg a Kingdom Come: Deliverance és az Aztez érhető el ilyen formában, egészen február 20-ig, csütörtöktől pedig a Faeria is bezsákolható lesz az Assassin’s Creed mellett.