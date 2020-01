A Facebook továbbra sem állítja meg a politikusokat

A Facebook jó ideje kap éles kritikákat azért, amiért nem intézkedik eléggé hatékonyan a hirdetések útján terjesztett, hazugságokat tartalmazó politikai bejegyzések ellen. A közösségi óriás friss blogposztjában jelentette be, hogy ugyan tiltani nem fogják az ilyen tartalmakat, de a jövőben javítanak az átláthatóságon, a felhasználók pedig több kontrollt kapnak a Facebookon és az Instagramon egyaránt.

A hírfolyamban jelenleg is van lehetőség arra, hogy egyes típusú reklámokat letiltsunk, de az új eszközöket kifejezetten a politikai és társadalmi témájú hirdetésekre szabják. A funkciót idén nyáron kezdik el tesztelni első körben az Egyesült Államokban.

A cég emellett az év első negyedében valamikor frissíti a Hirdetéstárat is, ahol még több információ lesz elérhető. Ez az a nyilvános adatbázis, ahol bárki megnézheti az oldalon futtatott politikai kampányokat, akkor is, ha nem szerepeltünk a hirdető célközönségében. Az újítás után az is megtekinthető lesz, hogy egy kampánnyal eredetileg mekkora közönségre célzott a hirdető, használhatóbbá válik a szűrés és a keresés. A jövőben bevezetik a beállítást is, amivel kevesebb politikai reklám megjelenítését kérheti a felhasználó.

A Facebook jelenlegi hirdetési szabályzata tavaly vált vitatottá, miután több politikus is dezinformáció terjesztésére használta ki a közösségi platformokat. Nemrég egy belsős levél is kiszivárgott a cég alelnökétől, aki szerint a közösségi oldal egyértelműen fontos szerepet játszott Donald Trump győzelmében.

(Kiemelt kép: AFP)