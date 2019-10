Őszi szoftver kiárusítás (x)

Most érdemes Windows 10-et vásárolni 3200 forintért

A Microsoft a PC szoftverfejlesztő iparág egyik kulcs eleme, ugyanis a számítógépek nagy része az ő operációs rendszerüket futtatja, emellett pedig több millió felhasználója van az Office programcsomagnak, ami pár évente szinte teljesen megújul. Nem véletlen, hogy a GoodOffer24 szinte csak az ő szoftvereiket árusítja, ráadásul rendkívüli kedvezménnyel.

A jelenleg futó őszi vásár az egyik legjobb alkalom arra, hogy bevásárolj a Microsoft legnépszerűbb programjait. Rengeteg a jó ajánlat és mindenhez kaptunk kuponkódot is. Lássuk is szépen sorban, hogy milyen áron szerezhetitek be a legjobb programokat.

Windows 10

Az operációs rendszer az elsődleges szoftver a számítógépen, tehát mindenki használja valamely fajtáját. Magyarországon elsősorban a Microsoft Windows 10 kiadásai a piacvezetők, nem csoda, hiszen csak az Apple megoldása versenyezhet vele az átlag felhasználók körében, ahhoz pedig jócskán a legmélyebb zseb fenekéig kell lenyúlni, hogy olyan hardvert vegyünk, amin Mac OS fut.

A Windows 10 mindhárom kiadására piacképes ajánlattal álltak elő, így a Home, a Professional és az Enterprise verzió is olcsóbban megrendelhető az XAUTUMN25 kuponkód használatával.

Microsoft Office

Ahhoz kétség sem fér, hogy Windows-os környezetben a legelterjedtebb, és legjobb irodai szoftvercsomag a Microsoft Office, ami elengedhetetlen kiegészítője a számítógépünknek. Minden verzióra érvényes a fent is említett XAUTUMN25 kuponkód, de az Office 2019 Professional az XLOFF30 kupon felhasználásával nem 25, hanem 30% kedvezménnyel szerezhető be. A szoftvercsomagok az alábbi elemeket tartalmazzák: Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Acess, Publisher.

Windows + Office

A fenn említett szoftvereket akár kombóban is megvásárolhatjuk, így jelentős összeget spórolva. A Windows és az Office együttese mellett már nem sok mindenre kell költeni egy átlagos felhasználónak szoftver téren. Az Office 2019-es bundle-ök az XLOFF30 kuponnal, az Office 2016-os pedig az XAUTUMN25 kuponnal az alábbi árakon kaphatóak.

Miért válaszd a GoodOffer24-et?

A GoodOffer24 egy évek óta stabilan működő, szoftver licenceket forgalmazó webshop. Főleg a Microsoft termékeivel foglalkoznak, amiket a lehető legalacsonyabb áron kínálnak. A megbízhatóságát jól mutatja a Trustpilot oldalon megtalálható értékelésük, ahol több száz elégedett vásárlójuk értékelte őket.

Gyors „szállítás” és támogatás

A Goodoffer24.com-os rendelést követően kimondottan hamar megkapjuk, amiért fizettünk, de ha esetleg nem érkezne meg az email, érdemes megnézni a spam mappát is. Ha mégis valamilyen problémába ütköznénk, a webshop által üzemeltett ügyfélszolgálathoz bármikor fordulhatunk, bármilyen kérdéssel. Őket az info@goodoffer24.com email címen lehet elérni, és készséggel segítenek bármilyen felmerült kellemetlenség során, illetve kifejezetten kérték, hogy ezen az elérhetőségen keressék őket az ajánlat legalitásában kételkedők is, szívesen megválaszolnak bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdést.

Érdemes megjegyezni, hogy mielőtt használnánk a Microsoft szoftverekhez szánt kulcsokat ezekről a linkekről tudjuk letölteni a kívánt szoftvereket:

Windows 10

Microsoft Office

Ha érdekelnek további ajánlatok, akkor érdemes ellátogatni az oldalukra, hiszen rengeteg egyéb digitális terméket, játékkódokat is megtalálhattok a Goodoffer24-en.