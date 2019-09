A Boschnál már a babakocsi is elektromos

Manapság már egyre több kerékkel felszerelt jármű lép át a fejlődés következő fázisába és válik elektromossá. Ott vannak az elektromos autók, buszok, rollerek és egyre több cég fektet be elektromos motorokba is. Nem meglepő, hogy a Bosch is beszállna a trendbe, ám nem az előbb említett gurulós eszközök piacán tervezne nagyot dobni,

hanem a babakocsik terén.

Az elektromos babakocsi ötlete épp azt jelenti, amire elsőre gondolnánk: a beépített motoroknak köszönhetően a poronttyal teli eszközt sokkal egyszerűbb lesz dombnak felfelé hajtani, mert lényegében az már hajtja magát. Ezen felül biztonsági okokból még plusz szenzorokat is kap a babajármű, hogy időben képes legyen felismerni, mikor kell fékezni egy esetleges baleset elkerülése érdekében.

A beépített telep egy töltéssel körülbelül 14,5 kilométernyi tologatást tesz lehetővé, természetesen ezt is tölteni kell, mint az autókat és más elektromos járműveket. A Bosch nem magát a babakocsit gyártja, csak az eszköz rendszerét fejleszti, ami azt jelenti, hogy a gyártók erre építkezve előállhatnak saját modelljeikkel.

Elsőként a svéd Emmaljunga kezdi el árulni a Bosch rendszerét használó elektromos babakocsikat 2020-ban, de a várható árról még nincsenek információk – vélhetően nem lesz olcsó mulatság.