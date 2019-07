Elhajította a macskát videózás közben, és azonnal kiakadt az internet

Az Alinity néven ismert streamer július 18-án épp a Twitchen streamelt egy Apex Legends meccset, mikor videojátékozás közben az ölébe mászott a Milo névre hallgató cicája, ám a lány, ahelyett, hogy finoman elhessegette volna az állatot, inkább megfogta és teljes erőből a háta mögé hajította, ezzel kivívva számos néző haragját, akik azonnal kommentben fejezték ki a nemtetszésüket. Az pedig már csak olaj volt a tűzre, mikor Alinity később azzal magyarázta a történteket, hogy arra számított, olyan gyorsan hajítja el a macskát, hogy az senkinek nem fog feltűnni.

Dear @Twitch , This woman has broken every rule! Now only is she not banned but shes still a PARTNER! Stop treating men & woman different on your platform! And now she threw a cat over her head! If a man did this perma ban! pic.twitter.com/XD0Tmrla8R

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) July 19, 2019