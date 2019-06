Az Apple bejelentette a táblagépekre szánt iPadOS-t

Ezeket az új kütyüket mutatta be az Apple

Az első iPad már lassan tíz éve, hogy megjelent, és bár hardveres téren jelentős előrelépések történtek ez idő alatt, szoftver terén ez nem mondható el, a táblagép mindig az iOS-re támaszkodott. A jövőben viszont ez megváltozik: az Apple éves WWDC fejlesztői konferenciáján jelentette be, hogy az iPadeken az iPadOS névre keresztelt új rendszer fog futni, ami ugyan merít az iOS-ből, de több, kimondottan táblagépre szabott funkciót tartalmaz. A szoftver valamikor ősszel jelenik meg.

Az eseményen az Apple szoftverfejlesztésért felelős alelnöke, Craig Federighi szemléltette, hogy milyen különbségeket hoz a rendszer az iOS-hez képest, rögtön kezdve a kezdőképernyővel, amire már widgeteket is lehet majd rögzíteni. Finomodik a multi-tasking is, az úgynevezett Split View, azaz Osztott nézetnek köszönhetően egyszerre több ablak is nyitva maradhat, így lehetővé válik, hogy egy e-mailt úgy írjunk meg, hogy közben nézhetjük a naptárunkat, vagy az üzeneteinket mellette.

A fájlkezelő támogatni fogja a mappák megosztását iCloudon keresztül, a szoftver pedig kezeli majd a külső meghajtókat, így például USB-s pendrive-ot, SD-kártyát. A böngészési élményre is nagy hangsúlyt fektettek a fejlesztők, az iPadOS automatikusan asztali böngészős nézetben nyitja meg a weboldalakat a Safari böngészőn keresztül, kifejezetten a táblagépre optimalizált megjelenéssel.

A rendszerbe került továbbá egy letöltéskezelő, 30 új billentyűparancs, és az appokon belüli szövegszerkesztés, másolás is egyszerűbbé válik új gesztusoknak köszönhetően. Az App Store-on keresztül több betűtípus is letölthető lesz, az Apple Pencil stylus reakcióideje pedig a korábbi 20 milliszekundumról 9 milliszekundumra csökken az új rendszerrel.

