Itt a laptop, ami egy gép és egy unikornis szerelemgyereke

Ha a gamer laptopokról beszélünk, kapásból nem a szépség és a kecsesség jut az eszünkbe: pedig a Razer laptopjának új kiadása, amely a kiegészítőivel együtt igencsak csinosra és csajosra sikeredett. Már csak annyiból is, hogy az egész gyönyörű rózsaszínű.

A Blade Stealth 13 új kiadása ideális Valentin-napi ajándék lehet, már ha valaki majdnem félmilliós gamer laptoppal szeretné meglepni szíve hölgyét: a Razer gépét ugyanis nagyjából ennyi forintnak megfelelő dollárért árulják. A kvarcrózsaszín laptop viszont meg is éri az árát: erős és gyors, mindehhez meg ráadásul karcsú és szép is, pont nem olyan, amilyet egy ilyen célcsoportnak készült géptől várnánk.

A kvarcrózsaszín vázba a 2018-as Blade Stealth 13 tudását építették bele, ami 13,3 colos Full HD képernyővel érkezik. A gépben NVIDIA GeForce MX150 videokártya van, és Intel Core i7-es processzor. Ehhez még hozzájön az 512 GB-ig bővíthető merevlemez és a 16 GB memória is.

A laptophoz különböző kvarcrózsaszín kiegészítők is érkeznek, így egeret, billentyűzetet, headsetet, mikrofont és PS4 kontrollert is kaphatunk a színben. A szett Valentin-napon érkezik, így akinek van felesleges félmillió forintja (vagy esetleg egy kicsit kevesebb ráfordítása a kiegészítőkre), az meg is rendelheti élete párjának.