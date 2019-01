Beköti magát a Nike új cipője

Mióta édesapja megtanította neki a kosárlabda fortélyait, Jayson Tatum azóta köti be mindennap a cipőfűzőjét, hogy játsszon. A Nike-nak köszönhetően ez hamarosan megváltozhat – a sportoló természetesen továbbra is űzheti szenvedélyét, de már nem magának kell bekötnie a fűzőt.

Tatum lesz ugyanis az első olyan NBA-versenyző, aki a Nike legújabb HyperAdapt BB nevű okoscipőjében mérkőzhet meg a Celtics színeiben a Toronto Raptors ellen, a fontos mérkőzést szerda este közvetítik az ESPN-en.

Még egy évtizeddel Tatum születése előtt a Nike tervezője, Tinker Hatfield az Universal Studios rendezője, Robert Zemeckis kérésére kezdett el dolgozni egy önbefűző cipő koncepcióján, aki egy futurisztikus cipőt szeretett volna a Vissza a jövőbe filmhez.

Hatfield először az ikonikus, filmben is látható Nike MAG cipőt tervezte meg (ami valójában nem volt képes bekötni saját magát), majd a koncepciót még tovább fejlesztette, így készült el 2016 végén a HyperAdapt 1.0 modell, ami ugyan már képes volt befűzni magát, ám annyira drága volt, hogy hétköznapi emberek nem is férhettek hozzá. Ez volt az első olyan sportcipő, ami képes volt alkalmazkodni a láb körvonalaihoz.

A sportszergyártó tervezői úgy döntöttek, hogy készítenek egy megfizethetőbb változatot, ez lett az Adapt BB, ami a hagyományos cipőfűzők helyett kábeleket használ. Amint a viselő belelép a lábbelibe, a sarokrészen aktiválódik egy érzékelő, a rendszer pedig automatikusan összehúzza azt. Amennyiben nem lenne mégsem eléggé kényelmes, a felhasználó manuálisan is finomíthat rajta. Az elődmodellhez képest az is komoly előrelépés, hogy támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot és okostelefonnal is vezérelhető, és változtatható az oldalán megjelenő fény színe.

A cipő egyelőre a nike.com-on keresztül rendelhető az Egyesült Államokban, globálisan február 17-től kezdik árusítani.