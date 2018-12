Erre a funkcióra vártak a zenerajongók

Ugyan Spotify valódi mennyország, azért még mindig megesik (főleg a rétegzenét kedvelők körében), hogy egy kedvenc számunk, vagy albumunk nem elérhető a szolgáltatás kínálatában. Ilyenkor másik lejátszót kell választanunk, de nem biztos, hogy sokáig fanyalodunk erre a megoldásra. Jane Machun Wong fejlesztő szúrta ki, hogy a Spotify már tesztel egy új fejlesztést, amivel az androidos felhasználók a telefonjukon található zenéket importálhatják a lejátszó könyvtárába.

Egy másik funkció is érkezik, amivel a felhasználók egy későbbi alkalomra menthetnek el hallgatni valót, például egy podcast-adást. Podcastek terén egyébként is komolyabb tervei vannak a szolgáltatónak, az epizódok leírásait külön dobozokba tervezik átvinni, illetve egy átdolgozott nézetet is terveznek a könyvtárnak, amiben egy olyan lista is megjelenne a szokásos lehetőségek mellett, amit automatikusan választ össze egy algoritmus a legtöbbet hallgatott kedvenc dalainkból.

Mint minden tesztfejlesztés esetében, most sincs garancia arra, hogy melyek kerülnek be végül élesben is a szolgáltatásba – de mi különösen örülnénk nekik, ezzel valószínűleg a többi felhasználó sincs másként .