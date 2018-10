Ledöntötték trónjáról a netkirálynőt

Selena Gomez amerikai énekesnő már 2016 márciusa óta tartotta első helyét az Instagram legkövetettebb fiókjainak listáján. Hétfőn azonban ez megváltozott: a Juventus futballistája, Cristiano Ronaldo átvette a vezetést a közösségimédia-királynőtől.

A hét elején a portugál focista fiókját már 144.482.390 netező követte, ami túlnőtte az énekesnő 144.367.090 főt számláló táborát. Ez a tendencia azért nem annyira meglepő, mert Gomez kisasszony már szeptember óta nem posztolt semmilyen új tartalmat, így Ronaldo szépen elhúzhatott mellette. Az énekesnő pár hónapja bejelentette, hogy visszavonulót fúj a közösségi felületekről, köztük az Instagramról is, így a jövőben valószínűleg nem nagyon változik ez a sorrend.

Soccer star #CristianoRonaldo is officially the most followed person on Instagram, dethroning @SelenaGomez who has held the top spot since 2016.

Congratulations @Cristiano!🍾 pic.twitter.com/a74WLVd1UN

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2018