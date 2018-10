Az Apple megmutatta minden korábbinál drágább, új gépeit

Az Apple menetrendszerűen megtartotta második őszi nagy eseményét is, amin az új iPhone-ok után a cég többi hardvere került sorra: a MacBook, a Mac és az iPad. A hírhedt elemző, Ming-Csi Kuo korábbi jóslatai bejöttek, szinte minden kategóriában megújul a cég portfóliója, két táblagéppel, egy asztali PC-vel és egy notebookkal bővül a sor.

Retina MacBook Air

Az újdonságok sorát rögtön a Retina MacBook Air nyitotta, ami mint nevéből is kiderül, Retina kijelzőt kapott, és az Apple elmondása szerint négymillió pixel megjelenítésére alkalmas.Dukált már az új formaterv is: a kávákat újragondolták a tervezők, amik a klasszikus matt ezüstszín helyett már fényes feketében pompáznak, ráadásul fele olyan vékonyak, mint az elődmodellen. A hordozhatóságra is nagy hangsúlyt fektetett a cég, az új Macbook Air 10 százalékkal vékonyabb az elődnél, valamint könnyebbé is vált (1,35 kg-ról 1,25 kg-ra fogyott), és a portkiosztáson is változtattak. A notebook már 13,3 hüvelykes, a 11 hüvelykes verziót pedig temeti a cég.

Belülre egy nyolcadik generációs, ám csak két maggal rendelkező Intel Core i5 processzor került, amihez alapesetben 8 gigabájt (16-ig bővíthető) RAM társul, valamint megkapta az Apple T2 nevű biztonsági chipjét is. Tárhely terén már bőkezűbb a cég, 128 gigabájtos SSD helyett már 256 vagy 512 GB-ig, illetve 1,5 TB-ig is tornázható a kapacitás. A gép bal oldalára két Thunderbolt 3 port, valamint USB Type-C aljzat került, és van rajta 3,5 millis jackaljzat is.

Árcímke terén 200 dollárral feljebb srófolták a lécet a cupertinóiak, az előző Air 1000 dolláros indulóárához képest a Retina MacBook Airt legolcsóbban 1199 dollárért (474 990 forintért) lehet megvenni, ezüst, arany vagy asztroszürke színben.

Mac Mini

Több év után feltámad a Mac Mini, aminek a visszatéréséről már korábban is pletykáltak belsős források. Ez egy olyan megengedhető árú asztali Mac, amihez a felhasználó saját monitorját és billentyűzetét csatlakoztathatja, és mivel a terméket már 2014 óta nem frissítették, ez egy különösen fontos bejelentés volt. Az új modell akár hatmagos/ vagy négymagos processzorral is elérhető, ehhez 32 gigabájt rendszermemória társul, ráadásul támogatja a gigabites Ethernetet, továbbá négy Thunderbolt 3 port, egy HDMI port és egy USB-A port került rá. Ahogy a Retina MacBook Air, ez is megkapta a T2 chipet.

Külsőre nem változott jelentősen elődjéhez képest, az egyetlen változás, hogy asztroszürke festést kapott, a ház pedig újrahasznosított alumíniumból készült. Kezdőára 799 dollár (314 990 forint), és különféle specifikációkkal választható. A legerősebb összeállítás 64 gigabájt rendszermemóriát, 4,6 GHZ-es, hatmagos i7 processzort, és 2 terabájtos SSD-t kínál, amivel már könnyen 4200 dollárra (434 990 forint) ugrik az árcímke.

iPad Pro

Az esemény csúcspontjai minden bizonnyal az új iPad Prók voltak, amik széltől-szélig nyúló kijelzőt, lekerekített sarkakat kaptak, így leginkább már egy üveglapra hasonlít az almás táblagép. Az egyik leglényegibb fejlesztés szoftveres oldalról, hogy a táblagépek már támogatják a FaceID arcfelismerős azonosítást. Az új iPad Prók kétféle méretben: 11 hüvelykes, és 12,9 hüvelykes méretben választhatók, és mindegyik 5,9 milliméteres vastagságú.

A készülék alján egy USB-C port váltja a régi Lightning csatlakozót, nincs 3,5 millis fülhallgató-jack, a gép pedig mindössze fél kilót nyom. Az almás táblagépek belsejében az A12X Bionic processzor dolgozik, ami ugyanarra a hét nanométeres technológiára épül, mint amire az iPhone XS chipje is. Üzemidő terén 10 órát ígérnek a fejlesztők. A 11 hüvelykes variáns 799 dollárba (309 990 forint), míg a 12,9 hüvelykes modell 999 dollárba (379 990 forint) kerül, Magyarországon november 7-től lesznek kaphatók.

Az Apple megmutatta továbbá az új, második generációs Apple Pencil tollat is, ami a cég elmondása szerint még inkább kézbe áll, és már dupla koppintással is lehet váltani az írás és a törlés módok közt.