Ősöreg hajóroncsokat tárt fel az egyre apadó Duna

Olvasónk, Takács Ferenc készített egyszerre látványos és meglepő drónvideót a mohácsi Dunánál, a külső-bédai holtágnál, és a felvétel mellé beszámolót is küldött nekünk. Ferenc gyerekkorában is járt a Dunához, 12-13 éves korától már ott horgászott édesapjával a vízből most kiemelkedő roncsok mellett – ez azért is volt hasznos, mert sok hal választotta lakóhelynek a hajóbelsőket.

A most láthatóvá vált roncsokról már akkoriban is tudtak, egy részük néha ki is látszódott, de Ferenc emlékezete szerint a vízállás még sosem volt olyan alacsony, mint most. Szeptember óta többször is kiment a Dunához, hogy különböző vízállásoknál nézze figyelje meg a folyót, és a nemrég közzétett videó utolsó képkockáit a pár nappal ezelőtti, rekordalacsony 55 cm-es vízállásnál rögzítette.

Eltűnt a Duna Esztergomnál A drónos felvételeken jól látszik, milyen alacsony a folyó vízállása Esztergomnál.

Olvasónk sokat kérdezősködött a roncsokról, de a helyi halászoktól is csak annyit tudott meg, hogy több, mint 60 éve itt vannak. Könnyen lehet, hogy ez egy hajótemető: ezeket a roncsokat már nem volt kifizetődő elszállítani, egyszerűen itt hagyták őket. A videóban három hajóroncs látható: az egyik szinte teljesen kiemelkedik a vízből, a két másik pedig pár méterrel távolabb egymás mellett látszik, de – egyelőre – csak az orruk emelkedik ki az egyre apadó Dunából.