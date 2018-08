Már részletre is vehető szexrobot

Borzalom, ami a kínai szexrobotgyárakban megy, a perverzeket is kiszolgálják termékeik

A különféle, mesterséges intelligenciával ellátott szexrobotokról korábban már több alkalommal is írtunk, ahogy arról is, hogy ezek még meglehetősen drága készülékek, a kifinomultabb modellek akár az egy-, de inkább kétmillió forintos árcímkét is elérik.

A brit Silicone Sex World az első olyan forgalmazó, ami szeretné elérhetőbbé tenni a szexrobotokat azáltal, hogy havi részletfizetéssel kínálja eladásra a szerkezeteket.

A londoni cég havi 25 fontot (kb. 9000 forint) kér öt éven keresztül egy egyszerűbb, kb. félmillió forintos babáért, a szolgáltatást neten keresztül lehet megrendelni. Elmondásuk szerint demokratizálni szeretnék a piacot azzal, hogy a potenciális vásárlóknak nem kell évekig gyűjtögetniük az áhított babára.

A kínálatban találhatók férfi, női, és hímnős szexbabák is, mindenféle méretben és alakban.

Az év későbbi részében választhatóvá válnak a cserélhető fejű kínai babák, amik élethű arckifejezések megjelenítésére is képesek, illetve mocskosan beszélnek. Egy másik, mesterséges intelligenciával felszerelt modell már használható, ami mozgatható vállakkal és nyakkal van felszerelve, illetve hangutasításokra is reagál.

A DS Dolls nevű babagyártó cég pedig egy olyan testszkennelő technológián is dolgozik már, amivel valódi személyek, többek közt ismert pornósztárok hiteles 3D-s mását lehet elkészíteni a jövőben.