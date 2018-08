Öt éve kapható a PS4, de még mindig viszik, mint a cukrot

2013 őszén jelent meg, de még mindig az egyik legkelendőbb játékkonzol a PlayStation 4 – ez derül ki a gyártó Sony legfrissebb negyedéves jelentéséből, amiben a cég arról számol be, hogy már 82 millió darabnál is többet értékesítettek a gépből, azaz a július 31-ével lezáródó három hónapos időszakban

újabb 3,2 millió játékgép találtag gazdára.

Ez ugyan visszaesés a tavaly év hasonló időszakához képest, hiszen akkor még 3,3 millió volt ez az érték, de a cég így sem panaszkodhat, hiszen a PlayStation 4 már bőven túlszárnyalta az elődje, a PlayStation 3 eredményeit, és az eladások a gép életciklusához mérten olyan pozitívak, hogy a Sony még a teljes pénzügyi évre korábban prognosztizált 16 milliós eladást is 17 millióra növelte – ezek alapján a japán vállalat sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a PS4 a karrierje során átlépje a bűvös 100 milliós eladást.

Ami még ennél is jobb hír a cég számára, hogy eladott videojátékok terén még jobban állnak, ugyanis a Game & Network Services divizó eladásai 36%-nal nőttek az előző időszakhoz képest, ami főleg az új God of War-nak köszönhető, ami messze túlszárnyalta a Sony előzetes elképzeléseit – a siker persze nem csoda, hiszen ahogy a tesztünkben is írtuk, Kratos legújabb kalandja tényleg egy egészen kiváló játék lett.

A játékkonzolok eladása ugyanakkor nemcsak a Sonynak megy mostanában, hiszen az alig több, mint egy éve kapható Nintendo Switch is átlépte a 20 millió eladott példányt – egyedül az Xbox One háza tájáról nincsenek hírek, ugyanis a Microsoft jó ideje nem tesz közzé hivatalos eladáso adatokat, ugyanakkor a szakértők szerint a redmondiak nagyon le vannak maradva, ugyanis az Xbox One hiába jelent meg a PS4-gyel nagyjából egy időben, az eladásai még az 50 milliót sem haladták meg.