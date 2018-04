Megjelent a GTA V prémium kiadása

Már lassan öt éve, hogy Xbox 360-ra és PS3-ra megjelent a Grand Theft Auto V, de a játék karrierjének még koránt sincs vége. 2013 óta a játék megjelent PS4-re, Xbox One-ra és PC-re is, a program részét képező GTA Online-hoz pedig folyamatosan érkeznek az újabb kiegészítők és egyéb tartalmak, így nem csoda, hogy a valaha készült legsikeresebb videojáték mind a mai napig felbukkan az eladási listák élén.

Mutatjuk, mivel lehet 1500 milliárdot kaszálni A GTA V több pénzt csinált, mint a Star Wars-filmek és az Elfújta a szél.

Utóbbi várható mostanában is, hiszen megjelent a GTA V Premium Online Edition, ami főleg azoknak jó hír, akik most akarják belevetni magukat a Grand Theft Auto multiplayer részébe. A prémium kiadás természetesen tartalmazza az alapjátékot, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy része minden kiegészítő, amit a GTA Online-hoz valaha kiadott a Rockstar, illetve a csomag része rengeteg olyan extra, ami kifejezetten jól fog jönni a most bekapcsolódó játékosoknak.

A Premium Online Edition megvásárlásával konkrétan hozzájuthatunk a The Doomsday Heist, a Gunrunning, a Smuggler’s Run és a Bikers DLC-hez, illetve a Criminal Enterprise Starter Pack összeállításhoz, ami jó pár ingatlant, extra járművet, fegyvert és öltözetet tesz elérhetővé a felhasználók számára, bónuszként pedig egymillió dollárnyi játékos valuta üti a markunkat a vásárlást követően.

A GTA V prémium kiadása már elérhető PlayStation 4, Xbox One-ra és PC-re, viszont elég mélyen a pénztárcába kell nyúlni érte, ugyanis a csomagért nem kevesebb, mint 34 000 forintot kell kiperkálni az online kasszáknál – a játék ezen verziója ugyanis csak digitális formában kapható.