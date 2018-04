Felelőtlenül kezeli ügyfelei jelszavait az osztrák T-Mobile

A T-Mobile Austria képviselője Twitteren tette közzé, hogy ügyfeleik jelszavainak egy részét nyers szövegként tárolják, az ügyfélszolgálatosok számára az első négy karakter látható belőle. Igaz, a helyzet korántsem annyira rossz, mint például amennyire anno a BKK-ügynél volt, már ez is megkönnyíti azt, hogy dekódolható legyen a karaktersor további hashelt része, és a rosszakarók hozzájuthassanak annak egészéhez.

A szolgáltató ügyfélszolgálatosa nem látja ilyen vészesen a helyzetet.

– írta Twitteren.

Hello Claudia! The customer service agents see the first four characters of your password. We store the whole password, because you need it for the login for https://t.co/vJapgJ50qc ^andrea

— T-Mobile Austria (@tmobileat) April 4, 2018