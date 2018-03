Kiváló tablet a kínaiak műhelyéből

A Lenovo Tab 4 8 Plus tablet kapcsán már előre dörzsöltük a kezünket, hiszen a hardver kifejezetten ígéretes. Egyetlen igazi negatívuma a mobilnet hiánya, egyébként hozta az elvárásokat.

A Lenovo Tab 4 8 Plus tabletről rövid ízelítő a számok nyelvén: Snapdragon 625-ös processzor, 4 GB RAM, 64 GB háttértár, éppen kézre álló, 8 colos kijelző, és elképesztően jó sztereó hang.

A gyártó a mostanában unalomig ismételt fehér és fekete színek helyett a sokkal fiatalosabb pirosat és a kéket választotta a külső dizájnhoz.

A beltartalom már nem ennyire figyelemfelkeltő, a szokásos elemeket találhatjuk a fedél alatt. A dobozban található a kiváló anyagokból összerakott tablet, egy 2 amperes töltő, a hozzá tartozó Type-C USB kábel és a kézikönyv. Kézbe véve a 8 colos okoseszközt, egyből feltűnt, milyen iszonyatosan jól összerakták,ráadásul ez az a méret, ami kisebb kezűeknek is tökéletes, így lányok is kényelmesen tudják használni.

A Type-C csatlakozó megléte nem jár együtt a jack hangbemenet hiányával, mint az újabb okostelefonok egy részénél, szerencsére megkapjuk mindkét portot. Jobb oldalt található az ujjlenyomat olvasó, ami kivételesen az élre került: ez fura megoldás, de gyorsan megszokható.

Harminc ezer forintos kínai okosóra egy telefon tudásával Úgy tűnik, mindent belepréseltek, amit egy ekkora eszközbe lehetséges. Csak az üzemidőn vérzik el a Zeblaze Thor.

Felül a kereten láthatjuk az értesítési LED-et, illetve az előlapi kamerát, melynek a párját a hátlapon fedezhetjük fel. A sztereó hangszórók az oldalsó éleken vannak.

Kézbe véve meglepően könnyű a Lenovo Tab 4 8 Plus, mindössze 300 gramm, és méretre sem kelti egy hórihorgas óriás benyomását. A vastagsága alig 0,7 mm, ami nemcsak a használatot, hanem a hurcibálását is megkönnyíti, ráadásul a hüvelykujjak pont középre esnek, így nagyon kényelmes vele a játék és a filmnézés is.

TESZTÜZEM

A Lenovo Tab 4 8 Plus belseje gyakorlatilag megegyezik a Xiaomi Redmi Note 4 telefon hardverével, ami egy igen jól sikerült, megbízható telefon. Ennek a „jóságnak” az egyik tartópillére a Snapdragon 625-ös processzor és az operatív tárként működő 4 GB memória, aminek az összeházasítása remek sebességet, és nagyon gördülékeny, akadozásmentes futást tesz lehetővé.

A 64 GB-os háttértár pedig pont arra elég, amit egy ilyen okoseszközzel mindenki csinál, telepakolja videókkal meg zenékkel vagy esetlegesen játszik rajta.

A hardver a Full HD-nál picit nagyobb kijelzőt hajt meg – 1920×1200 pixel -, így egy szélesvásznú, 16:10-es képarányú megjelenítőt kapunk. A 8 hüvelykes IPS kijelzőn elég szépek a színek, jó a betekintési szög, viszont a fényereje lehetne egy picit nagyobb (417 cd/m2), de így is átlagon felüli a látványvilág.

Amin viszont tényleg imádni fogunk, az a hangja. Önmagában a sztereó nem lenne olyan nagy szám, de azt, hogy ilyen szépen szól, egyáltalán nem gondoltuk volna,főleg nem egy 7 mm-es ház esetében. A hangszerek nagyon szépen elválnak egymástól, van mélysége a zenének, és érezzük a színpadot is, a fuvolás nem a nagybőgős szájában ül, sőt még a recsegést is elkerülték.

A Lenovo Tab 4 8 Plus esetében az operációs rendszert viszonylag érintetlenül meghagyták, amit mindig jó érzéssel konstatálunk. Itt ráadásul eléggé új, 7.1.1-es Android verziót kapunk, néhány kiegészítéssel karöltve. A tesztidőszak alatt két frissítés is érkezett rá, tehát a gyártó nem hagyta magára felhasználóit.

Az alapszoftverek mellé megkapjuk a Microsoft Office csomagot, és bár ezeket mindig fura Androidon használni, a Touch Pal 2016 billentyűzettel azért nem reménytelen a helyzet, legalábbis a Google operációs rendszeréhez mérten. A lokalizáció 100%-ban magyar, még az Office csomag esetében is.

Az egyetlen szekció, ahol gyengének találtuk a Lenovo Tab 4 8 Plus-t, az a szenzorok. Számomra érthetetlen, például miért nincs SIM-kártya bemenet, ezzel el is bukjuk a netezés lehetőségét olyan helyen, ahol nincs wifi, de az eszköz becsületére legyen mondva, legalább az 5 GHZ-es sávot is kezeli, ráadásul 802.11ac szabványon is kommunikál.

Bluetoothból a fejlett, 4.2-es, energiatakarékos verziót tudhatja magáénak, és a GPS modult sem hagyták ki, ahogyan a micro-SD kártya bemenetet sem.

Egy üzemidő bajnokkal könnyű az együttélés Tesztalanyunk 4850 milliamperórás akkuval büszkélkedhet, amit egy 2 amperes töltőről kell etetni. Az üzemidő meglehetősen jó, 1 óra játék alatt, automatikus fényerő beállítás mellett, 100%-ról 85%-ra merült a telep, vagyis több mint 6 órán keresztül lehet nyüstölni a Real Racing 3-at. Ugyanez este, filmnézéssel legalább másfélszer hosszabb lenne, így a 10 óra üzemidő teljesen reális.

Az 5 Megapixeles front és a 8 Megapixeles felbontással rendelkező hátlapi kamera nem készít világbajnok fotókat, de egy tablet elsődlegesen nem is ilyen felhasználásra készült. Ennek ellenére a Tab 4 8 Plus egészen kényelmesen használható az elnyújtott 16:10-es képarányának köszönhetően, ráadásul az optika is jó magasra került, így sosem takarjuk ki a kezünkkel.

A képek persze elég alacsony felbontásúak, de egy tablettel nem is érdemes ezt a témát nagyon erőltetni. Videót 1080p felbontás mellett másodpercenként 30 képkockával (fps) tudunk készíteni, és nagyjából a képeknél elmondottak itt is igazak.

ÖSSZEGZÉS

A Lenovo Tab 4 8 Plus az a tablet, ami az ideális keverékét tartalmazza a szoftveres és hardveres összetevőknek. Gyors és hibamentes operációs rendszer, elegendő tárhely, amit micro SD kártyával tovább tudunk bővíteni, nagyon kényelmes és könnyű, jól összerakott, nem csúszik a felülete, a hangja pedig ebben a méretben döbbenetesen jó.

Az üzemidő és a kijelző terén sem találtam benne kivetnivalót, bár az is tény, hogy a fénykép és videó készítési képességekre nem fektettek nagy hangsúlyt. A mobilnet viszont nagyon hiányzik, talán ez az egyetlen igazi negatívuma a Lenovo üdvöskéjének. A tabletért 83.000 forintot kérnek.

