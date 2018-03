Ősszel visszatér a szexi sírrabló lány

A mozik már játsszák az Alicia Vikander főszereplésével készült Tomb Raider-filmet, de örülhetnek a videojáték rajongók is, hiszen március 15-én a Square Enix kiadó hivatalosan is bejelentette, hogy idén szeptemberben visszatér a szexi sírrabló lány, azaz megjelenik a Shadow of the Tomb Raider, ami a 2013-ban indult Tomb Raider reboot harmadik része lesz.

Már nem szexszimbólum, de még mindig a világ legvakmerőbb nője Tomb Raider a világgal együtt próbál fejlődni, már nem csak egy két lábon járó mell. Az új film nem tökéletes, de a rajongóknak kötelező.

Lara Croft és a Tomb Raider még azoknak is ismerős, akik nem sűrűn ülnek le videojátékok elé, és a franchise 2013-ban kapott új életre, mikor a Crystal Dynamics szakítva a régi, bögyös karakter hagyományaival nemes egyszerűséggel újraindította a sorozatot, hogy egy jóval hétköznapibb, de annál szimpatikusabb főszereplővel meséljék el újra a nemesi családból származó Lara Croft történetét.

A 2013-ban Tomb Raider címmel megjelent játékot 2015 novemberében követte a Rise of the Tomb Raider című folytatás, idén szeptember 14-én pedig érkezik a trilógia harmadik része, a Shadow of the Tomb Raider. A programról egyelőre nem sokat tudni, csak a megjelenési dátumot, és azt, hogy egyszerre fog megjelenni PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra.

A bejelentés mellé egy rövid videó is érkezett, ami szintén nem árul el sokat a ránk váró újabb kalandról, de a záró képsorok alapján elég valószínű, hogy a hősnőnket ezúttal Dél-Amerikába fogjuk elvezetni, és a történetnek jó eséllyel köze lesz a Maja kultúrához és a piramisaikhoz.