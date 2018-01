Brutálisan néz ki Elon Musk lángszórója

Ha valakinek nem volt világos, hogy a Marvel-filmek Tony Stark/Vasember figuráját miért Elon Muskról mintázták, annak valószínűleg mostantól nem lesz szüksége több magyarázatra. A Tesla, a SpaceX és az alagútfúró Boring Company ügyvezetője gyakran kerül be a sajtóba az őrült ötleteivel, legutóbb például azzal, hogy a saját elektromos autóját fogja az űrbe küldeni.

Ehhez hasonló őrült ötlet volt, mikor ígéretet tett arra, hogy amennyiben sikerül eladni 50 000 darab Boring Company baseball sapkát, akkor megvásárolható lesz a cég lángszórója is. Az ajánlat nyilván viccnek indult, de a fejfedőből elkelt a meghatározott mennyiség, és Elon szereti tartani a szavát, így tavaly karácsonykor bejelentette, hogy a lángszóró hamarosan elérhető lesz.

After 50k hats, we will start selling The Boring Company flamethrower — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

Azóta semmilyen hivatalos információ nem látott napvilágot ez ügyben, viszont élelmes felhasználók felfigyeltek arra, hogy „aktiválódott” a www.boringcompany.com/flamethrower webcím, amit a böngészőbe pötyögve egy olyan oldalra jutunk, ami jelszót kér. A lelkes netezők egyik aztán ki is találta a jelszót (flame, amit azóta megváltoztattak), és a kapunk átjutva egy olyan webhsop oldalra jutott,

ahol tényleg ott volt a beígért lángszóró.

A felfedezésről természetesen képernyőmentés is készült, és a leginkább egy Mass Effect-es fegyverre hasonlító eszköz 600 dollárba (~ 155 000 Ft) kerül, és valamikor áprilisban kerül majd forgalomba. Az oldalon még az is olvasható volt, hogy a képen egy prototípus látszik, és a végső termék sokkal jobb lesz – hogy a lángszóró tényleg kapható lesz-e, vagy csak egy áprilisi tréfa előkészítéséről van szó, azt még nem tudni, de ha csupán az utóbbi, akkor is elismerhetjük, hogy Elon Musknak van humorérzéke.