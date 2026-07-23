A Mötley Crüe dobosa függősége legmélyebb pontján whiskey-t fecskendezett az ereibe

Függőségének legsötétebb időszakáról vallott Tommy Lee, a Mötley Crue dobosa Dax Shephard podcastműsorában.

A zenész visszaidézett egy estét, amikor a zenekar basszerosával, Nikki Sixxszel volt egy őrült éjszakájuk, amibe azt hitték, belehalnak.

A basszusgitárossal rengeteg heroint toltunk, de egyszer csak elfogyott az anyag. Kábé éjjel 3-4 óra lehetett, és ott ültünk: most mi a faszt csináljunk? Belőttük magunkat Jack Danielsszel. Abban a pillanatban úgy voltunk vele, hogy oké, hogy megisszuk, de most be fogjuk lőni magunkat vele. Ez kibaszott rossz, és valamelyikünk meg fog halni

– emlékezett vissza az estére a zenész, amelyet végül Nikki Sixxszel mindketten túléltek. Ezt követően nem sokkal úgy döntöttek, hogy elvonóra kell vonulniuk, amit 1989-ben meg is tettek, ám az 1990-es Mr. Feelgood turnéjuk zárását egy sztriptízbárban ünnepelték, ahol visszaestek. Lee elárulta, hogy komoly küzdelmet folytat azóta is a józanságért, a leghosszabb idő, amit kibírt tudatmódosítók nélkül, három év volt.

Függősége megjelenik a róla és egykori feleségéről, Pamela Andersonról készített sorozatban is: