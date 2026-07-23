muzsikatommy leenikki sixxmötley crüe
Szórakozás

A Mötley Crüe dobosa függősége legmélyebb pontján whiskey-t fecskendezett az ereibe

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 23. 16:00
Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Kis híján meghaltak Nikki Sixxszel.

Függőségének legsötétebb időszakáról vallott Tommy Lee, a Mötley Crue dobosa Dax Shephard podcastműsorában.

A zenész visszaidézett egy estét, amikor a zenekar basszerosával, Nikki Sixxszel volt egy őrült éjszakájuk, amibe azt hitték, belehalnak.

A basszusgitárossal rengeteg heroint toltunk, de egyszer csak elfogyott az anyag. Kábé éjjel 3-4 óra lehetett, és ott ültünk: most mi a faszt csináljunk? Belőttük magunkat Jack Danielsszel. Abban a pillanatban úgy voltunk vele, hogy oké, hogy megisszuk, de most be fogjuk lőni magunkat vele. Ez kibaszott rossz, és valamelyikünk meg fog halni

– emlékezett vissza az estére a zenész, amelyet végül Nikki Sixxszel mindketten túléltek. Ezt követően nem sokkal úgy döntöttek, hogy elvonóra kell vonulniuk, amit 1989-ben meg is tettek, ám az 1990-es Mr. Feelgood turnéjuk zárását egy sztriptízbárban ünnepelték, ahol visszaestek. Lee elárulta, hogy komoly küzdelmet folytat azóta is a józanságért, a leghosszabb idő, amit kibírt tudatmódosítók nélkül, három év volt.

Függősége megjelenik a róla és egykori feleségéről, Pamela Andersonról készített sorozatban is:

Kapcsolódó
A Pam&Tommyra a beszélő pénisz miatt fogunk emlékezni, pedig nem az a legjobb benne
A Pam&Tommy a '90-es évek leghíresebb kiszivárgott szexvideójáról mesél, de nem áll meg a bulvárbotrányon csámcsogásnál. Sorozatkritika.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Velencében debütál Reisz Gábor új filmje
Ha emlékezni akarsz rám, csak tekerd fel a zenét, és rázd a fejed – Sharon Osbourne így gondol Ozzyra
Ellopták az Asszonysutyorgó Facebook-csoportot
Kvíz: tejföl napégésre és egyéb szépségápolási (tév)hitek
NKA-botrány: letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik