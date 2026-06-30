„Nem volt mintaapa” – Nádas György fia elmondta, miért szakította meg a kapcsolatot a humoristával

Nádas György nemrég arról számolt be, két fia megszakította vele a kapcsolatot, egy éve nem látta az unokáit sem. A Karinthy-gyűrűs humorista, színész elmondása szerint édesanyja halála után romlott meg a viszony a gyerekeivel. „Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké, én pedig innentől kezdve ki lettem paterolva” – mondta Nádas.

A humorista idősebb fia, Zoltán a Blikknek mondta el a saját verzióját a történtekről. A férfi szerint apja semmibe vette nagymamája végakaratát, és az asszony tudta nélkül több millió forintot leemelt annak bankszámlájáról.

„A nagymamámmal nagyon szoros kapcsolatot ápoltunk, és ő is pontosan tisztában volt azzal, hogy a fia hedonista életet él, minden pénzét eltapsolja. Éppen ezért úgy rendelkezett, hogy a halála után ne vesszen el a vagyona, és mindenki részesülhessen az utána maradt javakból” – kezdte Zoltán.

Meghagyta, hogy a bankszámláján lévő pénz engem és a testvéremet illeti. Egy jelentős összegről beszélünk, ugyanis azt is tudni kell, hogy a nagymamámnak volt egy Angliában élő, rendkívül jómódú üzletember élettársa, aki hosszú éveken át támogatta őt, és nagyon sok pénzt helyezett el a bankszámláján azért, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt

– mesélte Zoltán.

Évekkel ezelőtt kezdődött a családi konfliktus

Zoltán elmondta, nagymamájánál három évvel a halála előtt demenciát diagnosztizáltak, ez után Nádas György intézte a bevásárlásait.

„Egyik alkalommal azonban nála maradt a bankkártyája, és ezt követően bizonyíthatóan jelentős összegeket emelt le a számláról” – állítja Zoltán, aki jogi okok miatt csak másfél évre visszamenőleg kapta meg a banktól nagyanyja számlakivonatait, így csak az asszony halála előtti négy hónapig van betekintése a számlaforgalomba.

Akkor, a halála előtt négy hónappal még 7 millió 400 ezer forint volt a számlán. Ennél azonban minden bizonnyal nagyobb lehetett a vagyona. Azt viszont bizonyítani tudjuk a rendelkezésünkre bocsátott kivonatokból, hogy nagymamám halála után is jelentős összegek tűntek el a számláról. Ugyanabból a bankautomatából napi szinten 150 ezer forintokat vettek fel, ami pedig a legmegdöbbentőbb, hogy a nagymamám halálának másnapján a kártyával egy bowlingpályán is fizettek. Mire én és a testvérem fel akartuk venni azt az összeget, amely jogosan megilletett volna minket, csak úgy 70 ezer forint körüli összeg maradt a számlán

– fogalmazott Zoltán.

A nagymama lakás

Mint elmondta, testvérével ügyvédhez fordultak, és apjuk csak a sokadik ügyvédi felszólítás után volt hajlandó kifizetni azt az összeget, amely fiai szerint őket illette volna. Zoltán hozzátette, hogy bár nagymamájuk akarata szerint fővárosi lakás tulajdonjoga unokáira szállt volna (Nádas György haszonélvezeti joga mellett), az ingatlant a színész teljes egészében magának tartotta meg.

Az volt a megegyezés, hogy a testvérem és a családja odaköltözik, hitelt vesznek fel, és abból engem, valamint apámat is kifizetnek. Ezzel mindenki egyetértett, a nagymamám halála után azonban ebből sem lett semmi. Apám az ingatlant teljesen kisajátította, sőt még azt sem engedte meg, hogy bemenjünk a nagymamám lakásába, és jelképesen elbúcsúzzunk attól az otthontól, ami nekem különösen fájó, hiszen hosszú éveken át ott éltem vele

– magyarázta Zoltán.

Megvált apja nevétől Nádas György fia

Ma már nem lát esélyt arra, hogy valaha rendeződjön a kapcsolata édesapjával. Olyannyira lezárta ezt a fejezetet az életében, hogy még a vezetéknevét is megváltoztatta, mert nem szeretné, ha bárki az édesapjához kötné.

„Én a Kanári-szigeteken élek, és szerencsére elmondhatom, hogy sikerült egy stabil egzisztenciát felépítenem, ezért szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem a pénzről van szó. Egyszerűen emberileg tartom felháborítónak azt, amit apám tett. Olyannyira, hogy már a nevét sem akarom viselni, ezért felvettem a feleségem vezetéknevét” – osztotta meg Zoltán.