liptai claudiamellműtét
Szórakozás

Liptai Claudia eltávolíttatta a mellimplantátumait

Liptai Claudia
TV2
admin Csontos Kata
2026. 06. 30. 08:16
Liptai Claudia
TV2
Elárulta, miért döntött így.

A Te Kék Zónád című YouTube-műsor vendége volt Liptai Claudia, akit az interjú során a plasztikai beavatkozásairól is kérdeztek. A színésznő a kétezres évek elején, végzős színészhallgatóként csináltatta meg a mellét. Mint elmondta, szerinte, ha valaki egy kicsit is jobban érzi magát attól, hogy valamit megműttet magán, akkor azt meg kell csinálni. „Én azért csináltattam meg a cicimet, mert nagyon csúnya alakú cicivel születtem, és engem nagyon zavart” – árulta el saját indokát a műtétre, ami később hatalmas önbizalmat adott neki.

Liptai felidézte: az implantátumokat idővel cserélni kellett, ami meg is történt – akkoriban szerepelt a Playboyban, amelyről egyébként ezt mondta: „Tök jó élmény volt. Fura módon, akkor is utáltam a testemet.”

Ma már fél a plasztikai műtétektől

Arról, hogyan viszonyul manapság a plasztikai beavatkozásokhoz, Liptai így nyilatkozott:

A félelmeim sokkal nagyobbak ma. Nagyon sok mindent meg tudnék magamon csináltatni, de félek. Jobban félek attól, hogy nem ébredek fel. Pedig vannak olyan részeim, amik még kívánnák [a műtétet].

Megosztotta azt is, hogy a mellimplantátumait tavaly kivették.

Ezt először mondom el: én egy évvel ezelőtt fogtam, és ezt az egészet eltávolítottam. Tehát én nekem ez most már teljesen a sajátom, natúr. Mert úgy éreztem, meg kell szabadulnom valamitől, ami engem zavart, és akár problémát okozhat. Előtte volt egy fél évvel az övsömöröm, és állandóan ilyen góckutatáson voltam, hogy nincs-e valami. És mivel már időszakos volt ennek a cseréje, ezért a plasztikai sebészemmel megbeszéltük, hogy ezt akkor vigye el a cica

– fejtette ki Liptai, aki elmondása szerint jobban érzi magát így. Egy előnyét ki is emelte a kisebb mellnek:

Sokkal vékonyabbnak tűnsz kicsi mellel. Sajnos, nincs mese, a nagy mell asszonyosít.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
„Szabad szemmel nem látható” – Szulák Andrea a színházi fizetésekről beszélt
Meghiúsulhat Harry hercegék angliai látogatása: a kormány tett keresztbe nekik
Évekkel ezelőtt eltűntek a reflektorfényből, most egy friss családi fotón bukkantak fel az Olsen-ikrek
„Mintha egy furcsa kivégzésre várnánk” – így látják belülről a Mediaworks megyei lapjainak szétesését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik