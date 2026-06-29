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Szórakozás

Évekkel ezelőtt eltűntek a reflektorfényből, most egy friss családi fotón bukkantak fel az Olsen-ikrek

Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen
Lexie Moreland / WWD / Penske Media via Getty Images
Az Olsen-ikrek 2019-ben.
admin Csontos Kata
2026. 06. 29. 16:30
Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen
Lexie Moreland / WWD / Penske Media via Getty Images
Az Olsen-ikrek 2019-ben.

Kislánykorukban az egész világ ismerte az arcukat, hiszen a kamera előtt nőttek fel: Mary-Kate és Ashley Olsen 9 hónapos koruktól kezdve színészkedtek, utolsó filmjük a 2004-ben bemutatott New York-i bújócska című tinivígjáték volt.

Ezt követően a divatiparban helyezkedtek el és közös luxusmárkát alapítottak The Row néven. Magánéletüket sem verték nagy dobra:

Így néznek ki ma az Olsen-ikrek

Az ikrekről a minap felkerült az internetre egy új fotó, amely testvérük, Trent Olsen múlt havi esküvőjén készült. Ezen az immár negyvenéves Olsen-ikrek családjuk körében láthatók, a menyasszony bal oldalán. A képen legkisebb testvérük, Elizabeth Olsen is szerepel.

A fotót ide kattintva lehet megnézni.

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A '80-as évek Bír-lakjában ismerte meg őket a világ, a csajos tinifilmek jól ismert sztárjai lettek, és azóta is egymás kezét fogva navigálják a nyilvánosságot. Szülinapjuk alkalmából galériában szedtük össze közös karrierjük néhány fontos pillanatát.

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