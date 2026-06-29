Évekkel ezelőtt eltűntek a reflektorfényből, most egy friss családi fotón bukkantak fel az Olsen-ikrek

Kislánykorukban az egész világ ismerte az arcukat, hiszen a kamera előtt nőttek fel: Mary-Kate és Ashley Olsen 9 hónapos koruktól kezdve színészkedtek, utolsó filmjük a 2004-ben bemutatott New York-i bújócska című tinivígjáték volt.

Ezt követően a divatiparban helyezkedtek el és közös luxusmárkát alapítottak The Row néven. Magánéletüket sem verték nagy dobra:

Mary-Kate korábban Olivier Sarkozy felesége volt, de 2021-ben elváltak,

felesége volt, de 2021-ben elváltak, Ashley 2022-ben ment férjhez Louis Eisnerhez, akivel a hírek szerint pár hónappal később megszületett a kisfiuk.

Így néznek ki ma az Olsen-ikrek

Az ikrekről a minap felkerült az internetre egy új fotó, amely testvérük, Trent Olsen múlt havi esküvőjén készült. Ezen az immár negyvenéves Olsen-ikrek családjuk körében láthatók, a menyasszony bal oldalán. A képen legkisebb testvérük, Elizabeth Olsen is szerepel.

A fotót ide kattintva lehet megnézni.