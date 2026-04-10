Gáspár Laci vécét adott át Pécelen

Pécelen szaniter-egység kapott helyet egy játszótér mellett, Gáspár Laci közreműködésével. Az átadáson az énekes is ott volt a település független polgármesterének, dr. Kővári Alexandra oldalán. Az erről szóló Facebook-bejegyzést a Blikk vette észre.

„Pécelen újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk: üzembe helyeztük a szaniterkonténert azon a területen, amely egyre inkább a mozgás, az aktivitás és a közösségi élet egyik meghatározó helyszínévé válik városunkban. Itt található a játszótér és a pumpapálya is, vagyis egy olyan tér formálódik, amelyet napról napra többen vesznek birtokba” – olvasható a bejegyzésben.

Köszönjük, hogy Gáspár Laci közreműködött egy régi vágy megvalósításában!

– áll a szövegben.