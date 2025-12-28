Ez volt az egyik utolsó videófelvétel Brigitte Bardot-ról

Idén májusban 10 év után először állt kamerák elé Brigitte Bardot, hogy interjút adjon egy francia tévécsatornának. Akkor Saint-Tropez-beli otthonában fogadta a tévéstábot, és állt ki jelentőségteljesen a franciaországi vadászat eltörlése mellett.

Ezen kívül néhány régi filmes emlékét is fölidézte a tévénézőknek.

Mint arról beszámoltunk, december 28-a vasárnap Toulonban, kilencvenegy évesen meghalt a nemzetközileg ünnepelt francia filmsztár és állatvédő, Brigitte Bardot. A halál okát nem közölték, viszont októberben több lap is beszámolt róla, hogy a színésznőt súlyos betegség miatt kórházba szállították, ám nem sokkal utána hazatérhetett.