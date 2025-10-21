A Házasság első látásra Sanyája a találgatások után tisztázta, van-e köztük valami Miló Vikivel

Múlt héten startolt el a Házasság első látásra új évada: a műsorban szereplő friss házasok között azóta több konfliktus is kibontakozott, a legjobban talán Rita és Sanya kapcsolata mérgesedett el a kísérlet első napjaiban, de Miló Viki és férje, Attila is problémákkal küzdenek, az egykori ökölvívóban ugyanis rossz emlékeket ébresztett az újdonsült férj közeledése.

Amikor a házaspárok először találkoztak egymással egy közös vacsorán, Sanya és Miló Viki hamar egymásra hangolódtak, nemrég pedig a story.hu szúrta ki, hogy amikor a személyi edző a műsor indulásakor megosztotta a közösségi oldalán, hogy ő szerepel majd a realityben, Milóval csipkelődős üzenetváltásba kezdtek a poszt alatti kommentszekcióban.

– Hű, ki ez a sármos pasi?

– Nem emlékszel? Pedig tömény két hónap volt!

– Nézlek majd!

– Tényleg? Én sem hagylak ki!

– írták egymásnak, az üzenetváltást pedig Miló zárta egy szívecskés puszival és egy eljegyzési gyűrűs emojival.

A történtek után a story.hu kíváncsi volt rá, hogy több lehet-e a felek között barátságnál. Miló Viki nem reagált a portál megkeresésére, Sanya azonban igen:

Amikor azt írtam Vikinek, hogy »én sem hagylak ki«, a műsornak szólt, nem neki, bármennyire áthallásosan is hangzik. Semmi nincs közöttünk Vikivel. Soha nem is volt és nem is lesz. Régóta ismerjük egymást, korábban egy edzőteremben dolgoztunk, úgyhogy a kapcsolatunk abszolút baráti. Az tény, hogy az első közös vacsoránál sokat beszélgettünk, mert mindketten hasonló cipőben jártunk. Ő is el volt keseredve, és én sem voltam a legjobb passzban, de azon túl, hogy megosztottuk egymással a tapasztalatainkat és átéreztük a másik problémáját, semmi nem történt közöttünk

– szögezte le a személyi edző.