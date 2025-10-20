sztárban sztár all starsvastag csabagesztesi károlyliptai claudia
Liptai Claudia elérzékenyült: Gesztesi Károlyt látta Vastag Csabában a Sztárban Sztár All Stars színpadán

2025. 10. 20. 13:58
Presser Gábor bőrébe bújt Vastag Csaba a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő adásában. Az énekes a Rozsdás szög című dalt adta elő, amivel igencsak meghatotta Liptai Claudiát. Hogy miért, arról a műsorvezető az értékelésekor tett említést.

Hú. Az a helyzet, hogy amikor leültél a zongorához, akkor én… bennem megállt az ütő, mert amikor azt hiszem, itt ültem utoljára, akkor a Karcsi (Gesztesi Károly – a szerk.) énekelte a Kék asszonyt, és egyszerűen döbbenetes, ahogy hasonlítasz rá, ahogy ott leültél…

– mondta Liptai, aki értékelése végén köszönetet is mondott Vastag Csabának a produkciójáért.

Az énekest Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András is magas pontszámmal jutalmazták az elismerő szavak mellett, az este végén azonban neki kellett búcsúznia a versenytől.

Évekkel ezelőtt ilyen volt Gesztesi Károly Presser Gábor-utánzása:

@rocklexikon #filléresemlékeim #kékasszony #gesztesikároly #lgt #pressergábor #fyp #foryou #foryoupage #tiktok #kövessbe #háthavalakimégnemlátta #longliverocknroll #rocklexikon #sztárbansztár ♬ eredeti hang - FILLÉRES EMLÉKEIM

„Kiderült, hogy nem tudok utánozni” – Vastag Csaba kiesett a Sztárban Sztár All Starsból
Soha nem volt elégedett a produkcióival.

