Liptai Claudia elérzékenyült: Gesztesi Károlyt látta Vastag Csabában a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Presser Gábor bőrébe bújt Vastag Csaba a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő adásában. Az énekes a Rozsdás szög című dalt adta elő, amivel igencsak meghatotta Liptai Claudiát. Hogy miért, arról a műsorvezető az értékelésekor tett említést.

Hú. Az a helyzet, hogy amikor leültél a zongorához, akkor én… bennem megállt az ütő, mert amikor azt hiszem, itt ültem utoljára, akkor a Karcsi (Gesztesi Károly – a szerk.) énekelte a Kék asszonyt, és egyszerűen döbbenetes, ahogy hasonlítasz rá, ahogy ott leültél…

– mondta Liptai, aki értékelése végén köszönetet is mondott Vastag Csabának a produkciójáért.

Az énekest Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András is magas pontszámmal jutalmazták az elismerő szavak mellett, az este végén azonban neki kellett búcsúznia a versenytől.

Évekkel ezelőtt ilyen volt Gesztesi Károly Presser Gábor-utánzása: