Rubint Réka a DPK-s jelenéséről: Mindig is ez volt és mindig is ez lesz a célom: építeni

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 21. 11:04
TV2

Fiával, ifjabb Schobert Norberttel együtt Rubint Réka is részt vett a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén (hogy lesz-e több, az már nem derült ki). A fitneszedző ún. kerekasztal-beszélgetésen vett részt Marsi Anikóval és Kulcsár Edinával karöltve.

Noha Rubint az egész DPK-megjelenését titokban tartotta szombatig, közösségi oldalán azóta sem nagyon posztolt erről. Ám egy kommentelőnek válaszolt, aki azt feszegette, hogy van az, hogy korábban a Partizánban még azt mondta, „nem politizál”.

Meghívott előadóként mindenhol és mindenkor meg fogom osztani a gondolataimat. Legyen az egészséges életmód, család, szeretet vagy bármi, ami építi a társadalmunkat! Mindig is ez volt és mindig is ez lesz a célom. Építeni!

– fogalmazott kommentben.

