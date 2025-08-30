kornsystem of a downtiktokvideó
Szórakozás

Maszturbáló nézőt vettek videóra és tartóztattak le a Korn koncertjén

2025. 08. 30. 10:28
New Jersey-ben lépett fel augusztus 27-én a System of a Down, ahol előttük a Korn játszott. Az eseményről előkerült egy, az első verzióhoz képest durvább, cenzúrázott TikTok-videó, amin az látható, hogy egy férfi a stadion egyik ülőhelyes szektorában maszturbál.

A videó alapján egy másik néző annyira felhúzta magát az eseten, hogy fejbe verte, végül biztonsági őrök és rendőrök vitték el az önkielégítő férfit a nézőtérről.

A kommentek alapján a férfit letartóztatták, de ezt a rendőrség nem erősítette meg. A System of a Down jelenleg észak-amerikai stadionokban turnézik, ahol a Korn mellett bizonyos helyszíneken az Avenged Sevenfold vagy a Deftones kíséri őket.

