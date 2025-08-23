Megmutatta ritkán látott férjét az ATV műsorvezetője, Krug Emília

Krug Emília ritkán enged betekintést a magánéletébe, nemrég azonban közös fotókat osztott meg férjével, Pungor András újságíróval. A képeken a tévés kollégái, Gulyás Eszter és Somos András is feltűnnek, akikkel együtt ünnepelték augusztus 20-át a rakparton.

Éljen soká a család, a szerelem, a barátság és Magyarország!

– fűzte hozzá posztjához a műsorvezető, aki egyébként két évvel ezelőtt a Blikknek árulta el, hogy volt idő, amikor ő volt Pungor főnöke.

Belpolitikai rovatvezető voltam, ő pedig újságíró. De egyébként el tudtam választani azt, amikor feleség voltam és amikor főnök. Az volt érdekes, hogy utána ez megfordult, mert amikor az ATV-ben dolgoztunk mind a ketten, akkor sokszor ő volt a fülemen szerkesztőként

– mondta akkor Krug.

A házaspárnak egyébként egy fia is született, Máté idén lesz hatéves.