A „Háború Istenének” leszármazotta csak matchát iszik, és esze ágában sincs az őse nyomdokaiba lépni

Egy influenszer elárulta, hogy az előző évszázad egyik legbrutálisabb hadúrjának, a „Véres Bárónak” nevezett ember leszármazotta, de azt mondja, inkább maradna a teázásnál, minthogy „méltó” legyen a felmenőjéhez – írja New York Post.

A 29 éves, Spanyolországban tanuló Leonie von Ungern-Sternberg gyakran oszt meg szórakoztató tartalmakat TikTokon a matcha-ivó, millenniumi generációs életéről, valamint olyan videókat, amelyekben az időnként átoknak érzett vezetéknevéről is ejt néhány szót. A tiktoker az első ilyen videójában azzal viccelődött, hogy

Mindenki azt mondja, hogy vissza kellene követelnem Mongólia trónját, de én én szó szerint csak egy lány vagyok, aki matchát iszik.

A poszt már 2 millió megtekintésnél jár, ami az influenszer számára szürreális volt, ahogyan az alá érkező szexista és rasszista kommenteket is annak érzi, és olyan ideológiák követőitől kapott nem kívánt figyelmet, akikkel nem ért egyet. Az „ijesztő” élmény ellenére Leonie továbbra is „büszkén és tisztelettel” viseli a nevét a „csodálatos családtagjai” miatt, köztük például a dédszüleivel, akiket azért gyilkoltak meg a nácik, mert zsidókat mentettek.

Ha egy család majdnem 1000 éves, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy az egyik vagy a másik negatív dolgokat tett a történelem során

– nyilatkozta a háborús bűnös utódja, hozzátéve, hogy mielőtt az egyik vírusként terjedő videóját posztolta, nem sokat tudott a Véres Báróról.

A tiktoker őse Roman von Ungern-Sternberg egy erőszakos orosz nacionalista volt, aki a kegyetlensége miatt a Háború Istene, az Őrült Báró és a Véres Báró beceneveket is megkapta. Az 1917-es orosz forradalmak idején a vesztes oldalon állt katonai vezetőként, később pedig az általa vezetett haderő megszállta Mongóliát, ahol brutális kegyetlenséggel próbálta visszaállítani az egykori Mongol Birodalmat. A férfi a keleti vallások megszállottjává vált, így a seregének inkább volt szektás jellege, és kommunisták gyűlölete mellett heves antiszemita is volt; szadista kínzásokat és fájdalmas halált eszelt ki ellenségeinek, de még a saját követőinek is, akik nem engedelmeskedtek neki. Végül a Vörös Hadsereg fogságába esett és kivégezték a magyar ősökkel is rendelkező, önmagát Batu kán és Dzsingisz kán leszármazottjának tartott Ungern-Sternberget.