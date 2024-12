Koncert helyett elviharzó Szandi, Noszály-ügy, elfogatóparancs a TV2 szereplője ellen – az év legnagyobb bulvárbotrányai

Fodor Zsóka és Várkonyi András csörtéje

Várkonyi András és Fodor Zsóka – a Barátok közt egykori Vili bácsija és Magdi anyusa – között februárban bontakozott ki nyilvános adok-kapok, miután a színész azt nyilatkozta a kolléganőjéről, hogy emberileg és szakmailag is csalódott benne. Várkonyi azt állította, hogy a múlt év őszén két előadásuk is le volt kötve, amit Fodor nemcsak neki, hanem a szervezőknek is letagadott.

Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg. Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek. Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr. Nekem pedig nem küldött egy üzenetet sem. Ez nemcsak emberi probléma, hanem szakmai is

– jelentette ki akkor Várkonyi, állítása szerint körülbelül három-négyszázezer forintot bukott a történtek miatt.

Fodor Zsóka az ügy kirobbanása előtt úgy nyilatkozott, egykori kollégájával nem vesztek össze, csak úgy döntöttek, nem dolgoznak többé együtt, ezért saját bevallása szerint se köpni, se nyelni nem tudott, amikor szembesült Várkonyi állításaival.

Nem értem, hogyan alázhatott meg így. Persze, azt mond, amit akar, csakhogy ez hitelrontás és rágalmazás

– fogalmazott a színésznő, hozzátéve: emlékei szerint 58 éves pályafutása alatt csupán egyetlen előadása volt, amin nem jelent meg, az is évekkel korábban történt.

Augusztusban mindkét fél újra nyilatkozott, szavaikból akkor az derült ki, mindketten békülnének, ám a másiktól várják, hogy kezdeményezzen.

Szandi füstbe ment madari fellépése

Júniusban igen nagy port kavart Szandi elmaradt madari koncertje, illetve annak körülményei. Az énekesnő egy felvidéki településen, Madaron adott volna koncertet egy jótékonysági eseményen, ám, amikor férjével, Bogdán Csabával a helyszínre érkeztek, látták, hogy alig van ott valaki, így az énekesnő nem lépett színpadra, a fellépésért járó gázsit azonban átvette.

Szandiék állításuk szerint csak a helyszínen szembesültek a szervezetlenséggel, illetve azt is ott tudatták velük, hogy a rendezvény egy család megsegítéséről szól, erről előzetesen nem tájékoztatták őket. Elmondásuk szerint próbáltak együttműködni, fél órán át várakoztak, hátha érkeznek még emberek, és törték a fejüket a megoldáson, de a szervezők részéről semmilyen ötlet nem merült fel, így „csalódottan és szomorúan távoztak.”

Ami a fellépésért járó gázsit illeti, a pár hangsúlyozta, hogy ők eleget tettek a kötelességüknek, és nem miattuk, hanem az előre leírt feltételek hiánya miatt maradt el a koncert, az énekesnő pedig a történtek után felajánlotta, hogyha a szervezők küldenek nekik egy számlaszámot, visszautalják a pénzt, hogy támogathassák a családot. Az ügyben akkor lapunk megkereste az Angyali Kezek nonprofit szervezetet, az alapítvány igazgatója, Kallós Daniela pedig arról számolt be, hogy Szandiék nem jelentkeztek a visszautalással kapcsolatban.