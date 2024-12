Galkó Balázs listába szedte, milyen traumák érték az év második felében

Enyhén szólva nem lehetett túl jó év 2024 Galkó Balázs számára. A 75 éves színész az év elején azzal került be a hírekbe, hogy nem tud megélni a 120 ezer forintos nyugdíjából, ezért portásnak jelentkezett a Radnóti Miklós Színházba, ahova végül nem is vették fel.

Majd júniusban eltörte az egyik csuklóját, és később megszűnt az aktuális munkahelye, ahol a baleset után begipszelt karral is folytatta a munkát.

Legutóbb szeptemberben írtunk a művészről, amikor arról beszélt a Blikknek, hogy ismét munkát keres. A Facebookon megosztott legújabb bejegyzéséből azonban úgy tűnik, hogy nem maradhatott túl sok energiája erre, hiszen annyira megromlott az egészsége az utóbbi időben.

Régebbről is kezdhetném, ám onnan is elég, hogy 2024 nyarán – valamikor júniusban – még a Hazám díj átvétele, 29-e előtt Pesterzsébeten a ház előkertjében egy kis székre ülve elkezdtem vágni a megnövekedett füvet, a szék egyik lába besüllyedt a földbe, elbillent, én meg lebillentem a bal oldalamra a bal kezem kivágódott, neki az ágyás szélének. Nagy fájdalmam lett

– írta a közösségi oldalán Galkó, akit a mentősként dolgozó fia rögtön a baleset után meg is vizsgált, és megállapította, hogy eltört a csuklója.

A színészt másnap reggel be is vitték a János kórház traumatológiájára, ahol a visszaemlékezése szerint 13 óra várakozás után begipszelték a karját.

Így, gipszelt kézzel telt hat hét. Ezalatt mentem el Tapolcára Zsolt unokaöcsémhez. Nyughatatlan ember vagyok, hát nekiálltam segíteni házuk rendbetételében, s a bejárat negyedik lépcsőjéről hanyatt estem az udvarra. Nagyon fájt, el is törött 3 bal oldali bordám

– folytatódik a színész visszaemlékezése. Azonban a sorscsapások sora itt még nem ért véget, hiszen Galkó Balázs november 7-én újabb balesetet szenvedett: olyan szerencsétlenül esett a küszöb élére, hogy felhasadt a jobb szemöldöke, amit aztán hat öltéssel kellett összevarrni.

Később pedig, a háziorvosa által felírt altatótól olyan rosszul lett egy éjszaka, hogy ismét összeesett egy szál trikóban, ami után csak két és fél nappal később találták meg a szomszédjai. A színészt ekkor a dél-pesti kórházba szállították, ahonnan csak két hét után, december 11-én engedték ki, mert kétoldali tüdőgyulladást kapott a hideg padlón fekve.

Három nappal később azonban ismét kórházba került, miután előző este megszédült a fürdőszobában, és a mosógép sarkára esett a jobb oldalával, amitől újabb kilenc bordája tört el. A legutolsó balesete után pedig ismét kórházba került, ahonnan csak nyolc nap után, december 21-én engedték ki.

A színművész a bejegyzésében azt is elárulta, hogy a rokonok és a barátok váratlan látogatásai mellett az is hatalmas meglepetést okozott neki, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapítója, Iványi Gábor is gondolt rá. Ám a szintén egészségét érintő problémákkal küzdő lelkész végül a testvérét, Tibort küldte el maga helyett a jókívánságaival.