Menyasszonyával való szakítása után új párja lett Gajdos Tamásnak

Nemrég a vasárnapi Blikknek adott interjút Gajdos Tamás, melyben a családjáról, a szerelmi életéről és a karrierje alakulásáról is mesélt. Az év októberében lapunk is megírta, hogy a műsorvezetőtől két éve elköltözött a menyasszonya, Krisztina, akivel 28 évet töltöttek együtt, ez idő alatt pedig két gyerekük is született. Gajdos a szakítás hátteréről most azt mondta, Krisztinával elhaladtak egymás mellett, így egy idő után már nem volt fenntartható a kapcsolatuk.

Eltávolodtunk és elfáradt a kapcsolatunk. Végül úgy döntöttünk, hogy elengedjük egymást. Békében és nyugalomban váltak szét az útjaink annak reményében, hogy mindenki találhat még egy olyan társat, akivel boldog lehet

– mesélte a lapnak a műsorvezető, hozzátéve: sikerrel is jártak az ügyben.

Nemrég egymásra találtunk egy olyan csodálatos nővel, akivel szépen alakul az életünk. Krisztina sincs egyedül, szóval jól alakult minden.

Legkisebb, még kiskorú közös gyereküket, Zétényt illetően Gajdos elárulta, hogy a 14 éves fiút egyetértésben nevelik volt párjával. Általában a hét első felét tölti nála, mostanra pedig úgy látja, ő is elfogadta azt, hogy így alakult a szülei élete.

Én maradtam a családi házban, de mivel az édesanyja élete új párjával szintén a kerületben lakik, így könnyen tud jönni-menni közöttünk. Igyekszem jól kihasználni vele minden időt, hiszen már 14 éves, és kamaszodik.

A műsorvezető a lap érdeklődésére azt is megosztotta, hogy úgy véli, a többi gyerekével is jó a kapcsolata.

Dominika 22 éves negyedéves egyetemista. A korábbi kapcsolatomból született két gyermekem, Gergő és Viktória pedig az elmúlt években házasodott meg, a fiammal együtt is dolgozunk. Várom, hogy jöjjön az utánpótlás… Én ugyanis azt vallom, a hosszú, boldog és kiegyensúlyozott élet egyik titka, hogy a családban mindig legyen tíz év alatti gyermek és ebben már négy éve nincs részem. Szóval jó volna minél előbb nagypapává válni, és együtt futkározni az unokákkal.

Gajdos Tamás egyébként több mint egy éve távozott az ATV hírműsoraiból. Mint mondja, a mindennapos kötelezettségek mellett most kicsit több időt tud szánni a sportolásra, melynek eredményeképp idén féltucat atlétikai és triatlon országos bajnoki cím mellett több világbajnoki címet is nyert öttusában. Emellett továbbra is tartalomkészítéssel foglalkozik, a magazinműsorait megtartotta, illetve számtalan rendezvény házigazdája is.

Sportmotivátorként igyekszem felhívni a figyelmet az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás fontosságára, közösségi futásokat szervezek és ezekben a témákban előadásokat, podcasteket és könyvet is tervezek. Ha minden jól megy, a mindennapos tévézés is visszatérhet az életembe. Ez év elején már volt egy megkeresésem egy intellektuális vetélkedőre. Már a castingokon éreztem, hogy ez a műsor rám lett szabva. Talán jövőre meg is valósul, de ennél többet még nem mondhatok

– tette hozzá.