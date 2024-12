Évekig kereste a vérszerinti szüleit, kiderült, apja ismerőse a Facebookon

Tamuna Museridze 2016-ban, anyja halála után, a dolgait pakolgatva talált egy anyakönyvi kivonatot, amin az ő neve volt, de a születési dátum nem stimmelt rajta. Ekkor kezdte el kapizsgálni, akiket a szüleinek hitt, valójában, biológiailag, nem is azok.

Létrehozott egy Facebook-csoportot, azt remélte, annak segítségével megtalálja a szüleit. Végül a csoport arra volt jó, hogy felfedjen egy hatalmas georgiai emberkereskedelmi botrányt. Több tízezer georgiai babát adhattak el úgy, hogy a szülőknek azt hazudták, meghalt. Sokak így külföldre kerültek.

Az újságíró Museridze több száz családot egyesített újra, köztük például egy 19 éves ikerpárt és édesanyjukat. Az ő esetükben is azt hazudták az anyának a szülés után a kórházban, meghaltak a csecsemői. Erről az esetről itt írtunk.

Museridzének azonban a saját esetét sokáig nem sikerült felgöngyölítenie – írta a BBC. Nyáron érkezett aztán egy áttörésnek tűnő üzenet a Facebook-csoportjában. Valaki azt állította neki, hogy ő tudja, ki Museridze anyja: egy nő, aki mindvégig titokban tartotta terhességét, és 1984 szeptemberében, Tbilisziben adott életet gyermekének.

A megadott név alatt azonban nem talált semmit az interneten az újságírónő, ezért a csoportjában kért segítséget, hátha valaki tud az esetről. Mire egy nő jelentkezett, vegye le a posztot, a nagynénje az említett személy. Viszont abba belement, hogy DNS-tesztet csináltassanak.

Museridze míg az eredményre vártak, felhívta az anyját, aki üvöltve csapta rá a telefont, hogy neki nincs gyereke. Így se az adoptáció körülményeiről, sem az apjáról nem tudott meg semmit Museridze.

A DNS-teszt viszont bebizonyította, tényleg ő az anyja. Ezzel a hírrel újra felkereste a nőt, aki így már elismerte a dolgot, és elárulta, az apja egy Gurgen Khorava nevű személy.

Museridze azonnal rákeresett, kiderült, három éve bekövette az apja a Facebook-csoport és a családegyesítések miatt. Mindezt anélkül, hogy bármi sejtése lett volna arról, hogy a csoportot tulajdonképpen miatta hozták létre. A férfi azt se tudta, hogy Museridze szülőanyja teherbe esett, csak egy futó kapcsolata volt vele.

A férfi és az újságíró azt is megbeszélték, találkoznak előbbi szülővárosában, Tbiliszitől 260 kilométerre.

A 72 éves apjával való találkozóról a nő úgy számolt be, hogy vegyes érzések kavarodtak benne, de közben nyugodt is volt. Próbáltak közös dolgokat találni magukban, az egyik ilyen a tánc volt. Khorava régen a grúz állami balett ünnepelt táncosa volt, Museridze és két lánya is szenvedélyes táncosok.

Az összes gyereke közül én hasonlítok leginkább az apámra

– derült ki, mikor találkozott a további családtagjaival, féltestvéreivel, unkatestvéreivel.

Arra viszont a nyári találkozón se derülhetett fény, hogy az anyja Museridzét eladta vagy ő is ellopták az anyjától. A szülei, akik felnevelték, már nem éltek, apja nem tudta, anyja pedig nem állt vele szóba.

Legalábbis egy ideig. Museridzével egy lengyel tévétársaság készített egy dokumentumfilmet, mikor felkeresték a biológiai anyát is, aki ekkor beadta a derekát és hajlandó volt négyszemközt beszélgetni a lányával.

Kiderült, ellentétben sokakkal, őt nem lopták el, anyja mondott le róla, és tartotta meg titkát 40 éven keresztül. Az anya elmesélte lányának, nagyon szégyellte, hogy teherbe esett egy futó kapcsolatból, ezért eltitkolta a terhességét, mikor pedig eljött a szülés ideje, azt hazudta mindenkinek, műtétre megy Tbiliszibe.

A beszélgetésükkor az anyja azt kérte Museridzétől, hogy hazudjon.

Azt mondta nekem, hogy ha nem azt mondom másoknak, hogy elloptak, akkor mindennek vége szakad köztünk.

Azóta nem találkoztak, az újságírónő ugyanis úgy érezte, ha hazudna, akkor az ellopott gyerekekkel és szüleikkel szemben lenne igazságtalan. Az ellen az ügy ellen tenne, amit felkarolt.

Ha hazudok, akkor soha senki nem fog többé hinni, azoknak az anyáknak

– mondta Museridze az anyjának, aki ekkor arra kérte, hagyja el a házát.