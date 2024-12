Dudás Miki: Bármennyire tartottam magam eddig a család miatt, egyre nehezebben bírom

Októberben lapunk is beszámolt arról, hogy Dudás Miklós édesapját brutálisan összeverte egy hatfős banda. Az 56 éves rokkantnyugdíjas férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy éber kómába került. A kajakozó akkor elmondta, hogy édesapját lényegében elvesztették, mert ha valaha is felébred, akkor teljesen kiszolgáltatott élete lesz. Úgy tudni, a verekedés egy pletykából indult ki. A sportoló szerint édesapjáról azt terjesztette egy nő a piacon, hogy megcsalja az édesanyját. Az apja megelégelte a dolgot, és felszólította a nőt, hogy fejezze be a hazugság terjesztését, erre a nő rászabadította a testvéreit.

Dudás édesapja azóta egy nyolcórás műtét során műkoponyát kapott és söntöt ültettek be neki. A kajakozó most a Borsnak nyilatkozott a témában, mint mondta, az orvosok, és ezáltal a család is az említett beavatkozástól várta a javulást, de semmi nem történt.

Pedig azt mondták, ha ettől nem történik semmi, akkor már nem is fog. Csak a csodában hiszünk, csak az mentheti meg az életét, de akkor se fog tud beszélni, járni többé… Ez egyszerűen felfoghatatlan, hogy egy pillanat alatt egy egész család élete ment tönkre! Szegény apukámat a héten ráadásul újra meg kellett műteni, mert már nem lehetett az orrán keresztül etetni, kilyukasztották a gyomrát. De ő ezt is kibírta, pedig már csak 50 kiló, nagyon akar élni, ebbe kapaszkodom!

– mondta a világbajnok kajakos, aki hogy édesanyjának segítsen, átvette apja boltjait a piacon. A vevők azonban időről időre aggódva érdeklődnek, ezzel feltépve a lelki sebeket.

Anyukámtól már nem is kérdezősködnek, csak együttérzésükről biztosítják, vagy elmesélik nekik, hogy apu milyen jó volt hozzájuk! Nagyon nehéz ez, pár hete még fel sem fogtam, hogy mindjárt itt a karácsony, de most már itt van mindjárt, és bevallom, hogy bármennyire tartottam magam eddig a család miatt, egyre nehezebben bírom! Nem tudom, mi lesz nélküle így otthon, mert a gyerekek miatt nyilván lesz minden… Egyre többet szorongok, nem lehet ezt ép ésszel felfogni!

– tette hozzá.