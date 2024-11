Tóth Gabi reagált a vádra, miszerint csalással segítik őket a DWTS-ban: „Lehet, hogy a húsz év alatt kialakult egy rajongói kör, akik szavaznak?”

Noha a zsűritől Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapták a legkevesebb pontot a múlt szombati énekes-táncos produkciójukra a Dancing with the Starsban, a nézői szavazatoknak hála továbbjutottak az e heti fordulóba. A Blikk arról ír, ezt követően több kommentelőben felmerült, hogy esetleg csalás történt. A lap az énekesnő véleményét is kikérte a témában.

Hiába gondolják sokan, hogy belenyúlnak a szavazatokba, nem éri meg a tévének. Miért is nyúlna bele, amikor bárhol kiderülhetne? Az elmúlt húsz évemben kapom ezt a kérdést, hogy ez igaz? Mert biztos mondják a fületekre és biztos belenyúlnak… Nem, és itt a bizonyíték, mivel az utolsó helyen álltunk, tehát elvileg nekünk kellett volna a veszélyzónába kerülnünk. De a közönség, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük nekik, úgy döntött, hogy ez egy jó produkció volt és kaptunk érte szavazatokat

– mondta a műsor után Tóth Gabi, aki szerint ez azért is lehetséges, mert az elmúlt két évtizedben komoly rajongói táborra tett szert.

Basszus, azért csak húsz éve vagyok már ebben a szakmában! A Megasztárban fedeztek fel, kialakult egy rajongótáborom. Utána voltam az Eurovízión, a Sztárban Sztár All Starsban a döntőig jutottam, és mindig voltak emberek, akik mellettem álltak. Hát, lehet, hogy a húsz év alatt kialakult egy rajongói kör, akik szavaznak?

– tette fel a költői kérdést az énekesnő.