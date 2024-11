Undorítónak nevezte az OnlyFans-modell edzőtermi „gyakorlatát” a híres testépítő

Joey Swoll, az Instagramon 4,7 millió követővel rendelkező fitnesz-influenszer, testépítő alaposan leteremtett egy OnlyFans-modellt az edzőteremben bemutatott „gyakorlata” miatt – írja a LADbible.

Sarah Caus nem annyira az egészséget vagy a testépítést tartotta szem előtt, hanem inkább az erotikát. A brazil modell ahelyett, hogy megpróbálta volna felemelni a súlyt, leguggolt a rúdra, majd előre-hátra mozogva „dörzsölgetette” magát, miközben mások edzettek körülötte.



Swoll hivatásának tekinti, hogy felhívja a figyelmet az edzőteremben való helyes viselkedésre és az eszközök megfelelő használatára, így természetes, hogy kiakadt.

Azt írta, undorító mind a mozdulat, mind az, hogy a nő ezt még ki is posztolta a közösségi médiában, szerinte az edzőtermekből ki kell tiltani az olyanokat, akik hasonló dolgokat művelnek.

– mondta Swoll.

– tette hozzá.

Causnak közel 785 ezer követője van Instagramon, ők egy ideig láthatták a gyakorlatot, mostanra viszont hiába keresnék a modell vonaglását, az oldalt ugyanis felfüggesztették.

Swollnak köszönhetően azonban továbbra is láthatóak a mozdulatok, mivel a testépítő az Insta-oldala mellett a Facebookon és az X-en is megmutatta a vonaglást, még, ha ki is takarta a nem kívánatos részeket, vélhetően azért, hogy tanuljunk belőle.

This is absolutely DISGUSTING to do and post. Gyms need to start kicking people out for this! pic.twitter.com/fmPgSVYoC8

— Joey Swoll (@TheJoeySwoll) November 5, 2024