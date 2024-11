DWTS: Tóth Gabi és Papp Máté Bence a levegőbe emelkedve pörögtek produkciójuk végén

A Dancing with the Stars szombat esti adásában egy jive-produkcióval lépett színpadra Tóth Gabi és Papp Máté Bence. Táncuk végére a pár egy igen látványos elemet is tartogatott: Papp egy kötélen fejjel lefelé lógva emelkedett fel a magasba, majd pörögve emelte fel az énekesnőt.

Utólag kiderült, hogy a levegőben pörgős elem eredetileg pörgés nélküli lett volna.

Nagyon igyekeztünk odatenni magunkat és szerintem nagyon jól sikerült, nagyon élveztük a táncot is. Mondjuk a végén úgy bepörgetett azon a lógó izén, mert nem volt így a próbán egyszer sem, és mondtam, hogy hát én nem találom, hol a tengely, semmit

– mondta Tóth Gabi a kulisszák mögött Lissák Laurának, mire Papp Máté Bence elárulta: az énekesnő megígértette vele, hogy a levegőbe emelésnél nem fogja bepörgetni, a néptáncos azonban végül nem tartotta magát a megbeszéltekhez.

Ha vizes ruhát raksz rám, megszáradtam volna a végére!

– tette hozzá az énekesnő.

Az adás végén egyébként PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna estek ki a versenyből.