Dancing with the Stars: PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna búcsúztak a versenytől

A Dancing with the Stars második élő showjának végén Hosszú Katinka és Suti András, PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, illetve Törőcsik Franciska és Baranya Dávid kerültek veszélyzónába. A zsűri úgy döntött, utóbbiakat mentik meg, a nézők szavazatai alapján pedig Hosszúék is tovább jutottak, PSG Ogliék számára azonban ért véget a verseny.

Én a maximumot letáncoltam, szóval bennem semmi rossz érzés nincs. Nyilván szívesen jutottam volna tovább, de hát ennél többet én nem tudok táncolni, úgyhogy bennem ennyi volt

– mondta a TikTok-celeb, majd hozzátette, nagyon jól érezte magát és hálás a műsornak, de legfőképpen a táncpartnerének.