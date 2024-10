Feladta osztrák postás állását a No Thanx egykori frontembere, újra Magyarországon él

Legutóbb két éve írtunk Skrapits Erikről, a No Thanx zenekar egykori frontemberéről, aki a zenekarból való kiszállása után 2016-ban tűnt fel újra, az X-Faktor akkori szériájában próbált szerencsét, de az egykori tinisztárt produkciója közben leállították a mentorok. Azóta Ausztriában dolgozott postásként, és mellékesként gyerekeknek zenél nyúljelmezben.

Utóbbi projektje annyira szárnyal, hogy feladta a postás hivatást, és újra Magyarországra költözött, árulta el a Blikknek.

Számomra is hihetetlen, de olyan szinten kinőtte magát Brandnyúl, hogy nem bírtam a posta mellett ezt is csinálni. Húsvétig a munka mellett tudtam fellépni, aztán jött egy olyan hét, amikor több mint húsz koncertem volt, azt már nem lehetett csinálni. Az idei évben volt 210 fellépésem, emellett egy másik munka nem fér bele. Lépni kellett, így idén Budapestre költöztünk, mert innen könnyebb kivitelezni a vidéki fellépéseket, mint Szentpéterfáról. Azért most, mert a kisebbik lányom idén kezdte az óvodát, a nagyobbik az iskolát.