Palik Lászlóval tér vissza a TV2-re a Legyen Ön is milliomos!, szabályok terén is lesz változás a kvízműsorban

Korábban a 24.hu-n is hírül adtuk, hogy SorozatWiki információi szerint Palik László fogja vezetni a Legyen Ön is Milliomos! című kvízműsort a TV2-n, ami a 2024-25-ös szezonban került majd képernyőre a csatornán.

A TV2 szerda délután közleményben tette hivatalossá, hogy valóban Palik fogja vezetni a visszatérő kvízműsort, melyben a játékosok akár 50 millió forinttal is távozhatnak, ha helyesen válaszolnak a kérdésekre.

A csatorna közleményéből kiderült, hogy

most is lesznek adások civil játékosokkal, ám ezúttal celebpárok, illetve ismert emberek és párjaik is bemutatkoznak az általános műveltségen alapuló vetélkedőben.

Lesz változás továbbá szabályok terén is. Korábban 3 segítségnyújtási lehetőség volt adott:

amikor a játékos egyik családtagját, ismerősét hívja fel,

a felező, amikor a négy lehetséges válaszból csak kettő marad,

valamint amikor a stúdióban szurkoló nézők szavazataira támaszkodik a versenyző.

A 2024-es verzióban lesz egy negyedik lehetőség is: mégpedig a műsorvezető személye, akitől a játékos segítséget kérhet a válaszadásban. A négy lehetőség közül azonban csak hármat használhatnak fel.

A műsorral kapcsolatban Palik László elárulta, hogy amikor megkeresték, szinte gondolkodás nélkül igent mondott a felkérésre.

Mindig is imádtam ezt a formátumot nézőként, plusz nagyon jó érzés, hogy olyan általam tisztelt szaktársaim nyomdokaiba léphetek, akik meghatározó szereplői az elmúlt évtizedek magyar televíziózásának. Sajnos Vágó István, akinek a nevéhez leginkább köthető a Legyen Ön is milliomos! már nincs közöttünk. Bízom benne, hogy kollégáimmal ismét sikerre tudjuk vinni ezt az ikonikus formátumot

– mondta a műsorvezető.