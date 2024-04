Katalin hercegné és Vilmos herceg: Megdöbbentett és elkeserített bennünket a Sydney-ben történt szörnyűség

Katalin hercegné és Vilmos herceg is megszólaltak az április 13-ai, Sydney-ben történt késes támadás kapcsán. A házaspár X-bejegyzés formájában kommentálta az esetet.

– írták.

A walesi herceg és hercegné azután tették közzé az üzenetet, hogy az ausztráliai nagyváros egyik bevásárlóközpontjában egy elkövető öt emberrel végzett és többeket megsebesített.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 13, 2024