Késes támadás történt egy bevásárlóközpontban Sydneyben

Késes támadás történt a Sydney külvárosában található Bondi Junction Westfield bevásárlóközpontban. A The Guardian cikke szerint helyi idő szerint délután 4 óra körül értesítették a hatóságokat az incidensről. A hírek szerint a támadásban többen életüket vesztették, a The Guardian négy halálos áldozatról ír. Az ausztrál rendőrség közleményben számolt be arról, hogy egy támadót lelőttek. Az embereket arra kérik, hogy kerüljék el a környéket.