Otthonszülésre készül Szadai-Rácz Ildikó, azaz VV Gigi

VV Gigi, polgári nevén Szadai-Rácz Ildikó áprilisban jelentette be, hogy a második gyerekével várandós. Az egykori ValóVilág-szereplő ma a Reggeli vendége volt, ahol elárulta, hogy ezúttal otthon szeretné majd világra hozni a babáját a nyár végén.

Elsőre kórházban született Panka, és már akkor megfogalmazódott a gondolat, csak akkor még nagyon bátortalan voltam, hogy milyen jó lenne otthon szülni. Egy otthoni, meghitt környezetben, és most úgy néz ki, hogy ez létre is fog jönni, úgyhogy nagyon izgulunk, mert ez egy új terep

– mondta a műsorban a jógaoktató, aki az első terhessége alatt is majdnem az utolsó hétig dolgozott, ez pedig ezúttal sem lesz sokkal másként. Augusztus közepére várják a kicsit, július végén viszont még tart majd egy jógatábort.

Csütörtöktől vasárnapig van egy táborunk, és utána két hétre rá vagyok kiírva. Végülis ha ott születik sincs baj, mert Krisna-völgy, egy gyönyörű, áldásos hely. Ne mantrázzuk annyira, de igen.

Az adás során a 4. ValóVilágot követő időszak is szóba került: VV Gigi annak idején a testvérével, VV Bécivel (mai művésznevén Young G-vel) szerepelt a műsorban, miután pedig kijött a villából, sokkoló volt számára a rá irányuló médiafigyelem, ahogyan az is, hogy lépten-nyomon rajongók támadták le az utcán.

Mi ott bent nem érzékeltük, hogy most valaki néz-e minket, és akkor kijöttél, nem tudtál enni, inni, mert »Gigi!« és autogram. Mondom úristen, mit csináltam? Tűzoltó vagyok, vagy mentős? Utána volt egy ilyen mélyzuhanás, amikor jöttek a különböző cikkek, meg az össze-vissza írások mindenféléről, és akkor mondtam, hogy nem biztos, hogy nekem való ez a sztori.

Szadai-Rácz saját bevallása szerint végül a hitben talált rá önmagára, többfélébe vallásba is beleásta magát, míg végül Krisna-tudatú hívő lett. Ezen szellemben nevelik férjével kislányukat, Pankát is, ahogyan a születendő gyereküket is szeretnék majd. Hogy augusztusban kislánnyal vagy kisfiúval bővül a családjuk, egyelőre nem szerette volna elárulni.