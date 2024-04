Ázsia Expressz: Földrengés- és cunamiveszélyre is figyelmeztették a stábot

Javában zajlik az Ázsia Expressz idei évadának forgatása, a stáb jelenleg a Fülöp-szigeteken tartózkodik. Ördög Nóra a minap a szokásos egyperces Instagram-videójában adott helyzetjelentést követőinek, melyben elárulta, hogy a korábbi buszbalesetük és a kígyóval való találkozásuk után most újabb veszélyekre hívták fel a figyelmüket a térségben.

Ma reggeli sokkunk, hogy óriási földrengés rázta meg Tajvant. Most mondja Szandi, hogy kaptunk mi is figyelmeztetést a konzulátustól, hogy itt, a Fülöp-szigeteken is várható. Cunamiriasztás is van érvényben. Én hiszek a sorsban, ezek a dolgok valahogy el fognak kerülni. De mindenesetre ez nagyon szomorú